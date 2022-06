Erdogan: Turecko nebude zvyšovať úrokové sadzby, aj keď inflácia stúpa

Istanbul 6. júna (TASR) - Turecká vláda bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb napriek tomu, že inflácia prudko rastie. Vyhlásil to v pondelok prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Táto vláda nezvýši úrokové sadzby. Naopak, zníži ich," povedal Erdogan v televíznom prejave po rokovaní vlády. TASR správu prevzala z AFP.



Turecká mena líra po jeho komentároch prehĺbila svoje straty a jej kurz klesol na takmer 16,6 líry za dolár. Tento rok sa líra znehodnotila o 19,8 %, čo je najhorší výkon spomedzi mien rozvíjajúcich sa ekonomík.



Turecká centrálna banka od decembra drží referenčnú úrokovú sadzbu na úrovni 14 %. Medziročná miera inflácie v krajine sa pritom v máji vyšplhala na 73,5 %, čo je jej najvyššia úroveň od roku 1998.



Turecká centrálna banka, ktorá je nominálne nezávislá, má naplánované ďalšie zasadnutie o svojej menovej politike na 23. júna. Erdoganove slová tak podporujú názory, že centrálna banka sa nenechá odradiť od nízkych sadzieb napriek vysokej inflácii.



Erdogan je v rozpore so súčasnou ekonomickou teóriou presvedčený, že vysoké úrokové sadzby infláciu skôr poháňajú, ako by je obmedzovali.



Turecká ekonomika tak zápasí s problémami už od minulého roka. Erdogan, ktorý sa na budúci rok bude uchádzať o znovuzvolenie, vyvíja tlak na centrálnu banku, aby začala znižovať úrokové sadzby.