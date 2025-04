Štokholm 15. apríla (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson oznámil za 1. štvrťrok 2025 nárast zisku aj tržieb. Podporil ho predaj v Severnej Amerike, ktorý prudko stúpol pred zavedením ciel v USA. Varoval však, že nie je imúnny voči obchodnej vojne, keďže Spojené štáty sú jeho najväčším trhom. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Ericsson v utorok oznámil, že jeho zisk po zdanení sa v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšil o 61 % na 4,2 miliardy švédskych korún (430,7 milióna dolárov).



Upravený prevádzkový zisk bez nákladov na reštrukturalizáciu vzrástol medziročne o 44 % na 6,2 miliardy švédskych SEK (563,30 miliardy eur) a prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali zisk 4,44 miliardy SEK. Nižšie investície do siete 5G v celej Európe boli totiž vykompenzované príjmami z iných regiónov, ako sú India a Spojené štáty.



Ak by však poskytovatelia telekomunikačných služieb čelili zvýšeniu cien súvisiacich s clami, mohli by odložiť nákup nového zariadenia, aby sa vyhli prenosu nákladov na koncových užívateľov.



Tržby Ericssonu v 1. štvrťroku vzrástli o 3 % na 55 miliárd SEK korún, čo je o niečo menej ako 55,7 miliardy SEK, ktoré očakávali analytici.



Tržby v Severnej Amerike, ktoré sa podieľali 29 % na tržbách skupiny, v 1. kvartáli vzrástli o 20 % a vykompenzovali pokles na iných trhoch.



Americký prezident Donald Trump tento mesiac zaviedol plošné clo vo výške 10 % na globálny dovoz, ale pozastavil na 90 dní plány na zavedenie recipročných ciel pre desiatky krajín vrátane 20-percentného cla na tovar z Európskej únie.



„Nie sme imúnni, ale sme odolní, s dobre diverzifikovanou výrobou v blízkosti zákazníka a flexibilitou prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam v priebehu času,“ povedal generálny riaditeľ Ericsson Börje Ekholm po zverejnení výsledkov.



(1 EUR = 11,0065 SEK)