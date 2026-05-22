Ericsson prechádza k nasadeniu AI v rámci celého podniku
Autor OTS
Bratislava 22. mája (OTS) - SAP NEWSBYTE- Spoločnosť Ericsson prechádza od experimentovania s umelou inteligenciou k jej nasadeniu v rámci celého podniku. A to prostredníctvom vytvorenia jednotnej business data fabric architektúry s riešením SAP Business Data Cloud. Ericsson, ktorý tento rok oslavuje 150. výročie svojho založenia, poskytuje infraštruktúru mobilných sietí v 180 krajinách sveta, pričom cez jeho siete prechádza viac ako 40 % celosvetovej mobilnej dátovej prevádzky.
Švédsky telekomunikačný gigant chce dosiahnuť, aby ako spoločnosti dokázal škálovať prípady použitia umelej inteligencie naprieč celou organizáciou. Zároveň mu AI má pomôcť urýchliť rozhodovanie s merateľnými dopadmi na prevádzku firmy. Kombináciou riadenej dátovej základne s riešením Joule a touto infraštruktúrou Ericsson uprednostnil vybudovanie silného a riadeného dátového základu, ktorý podporí škálovateľné a dôveryhodné využívanie AI.
„Keď začnete AI škálovať, prestáva to byť problém umelej inteligencie a stáva sa z toho problém dát,“ povedala Esra Kocatürk Norell, viceprezidentka Ericssonu. „Preto sme už v počiatočnej fáze investovali do business data fabric architektúry. So SAP Business Data Cloud dokážeme raz definovať význam dát – od výnosov, cez trhové štruktúry až po pravidlá prístupu. A následne ich konzistentne uplatňovať naprieč celou organizáciou. Práve to nám umožňuje škálovať AI spôsobom, ktorý je dôveryhodný, opakovateľný a prináša reálnu obchodnú hodnotu.“
Jadrom prístupu Ericssonu je federovaná dátová architektúra. Tzm. že dáta nemusia byť fyzicky presunuté do jedného centrálneho úložiska, ale zostávajú vo svojich pôvodných systémoch. Centrálne sa však riadia pravidlá, význam dát a prístup k nim. Tým sa znižuje duplicita údajov, zjednodušuje integrácia a zabezpečuje konzistentné používanie obchodných definícií v prostredí SAP aj mimo neho. V súčasnosti využíva jednotné riešenie Joule viac ako 85-tisíc používateľov.
Ericsson realizuje svoju transformáciu v dvoch paralelných smeroch. Prvým je modernizácia, vrátane prechodu na model RISE with SAP, využívania side-by-side rozšírení na platforme SAP Business Technology Platform a prístupu clean core, ktorý umožňuje rýchlejšie inovácie bez narušenia ERP základov spoločnosti. Druhým smerom je oblasť, ktorú firma označuje ako „innovate and transform“. Je zameraná na využitie dát a AI na získavanie konkrétnej obchodnej hodnoty, zlepšenie rozhodovania, zvýšenie efektivity a vytváranie nových foriem hodnoty.
SAP a Ericsson zároveň spolupracujú na iniciatívach spoločných AI inovácií. Jedným z príkladov je inteligentná funkcionalita odporúčania cieľov vyvinutá v rámci portfólia SAP SuccessFactors. Riešenie generuje kontextové ciele zosúladené s obchodnými prioritami pre zamestnancov, čím zlepšuje realizáciu úloh a znižuje administratívnu záťaž.
„Prístup Ericssonu ukazuje, ako popredné spoločnosti prechádzajú od experimentovania s AI k jej reálnemu nasadeniu prostredníctvom zamerania sa na dáta, správu dát a obchodný kontext,“ povedal Manos Raptopoulos, globálny prezident pre Customer Success pre Európu, Áziu a Tichomorie, Blízky východ a Afriku v spoločnosti SAP SE. „Spoločne pomáhame organizáciám naplno využiť potenciál AI vo veľkom rozsahu.“
Do budúcnosti Ericsson očakáva, že jeho business data fabric architektúra podporí čoraz pokročilejšie scenáre využitia AI vrátane automatizovaného rozhodovania, vyššej produktivity a nových digitálnych obchodných modelov. Zároveň prispeje k ďalšiemu zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti v rýchlo sa meniacom telekomunikačnom prostredí.
