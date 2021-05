Ericsson upozornil, že mu hrozí strata podielu na čínskom trhu

Štokholm 24. mája (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v pondelok upozornil, že mu hrozí riziko menšieho podielu v čínskej infraštruktúre po zavedení siete novej generácie 5G, než má v súčasnosti. Čiastočne je za tým vylúčenie čínskych firiem z budovania 5G sietí vo Švédsku.



Varovanie bolo súčasťou aktualizovaného výhľadu pre investorov pred emisiou nezabezpečeného osemročného dlhopisu spoločnosti Ericsson vo výške 500 miliónov eur.



Ericsson uviedol, že hoci bol pozvaný do rôznych prebiehajúcich výberových konaní v Číne, konečný výsledok zostáva neistý. „Podľa aktuálneho vyhodnotenia sa zvyšuje riziko, že spoločnosti Ericsson bude v týchto tendroch pridelený podstatne nižší trhový podiel, ako je jej súčasný trhový podiel,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Švédska vláda vlani v októbri zakázala používať zariadenia od čínskej spoločnosti Huawei pri budovaní nových sietí 5G pre obavy o bezpečnosť. USA opakovane varovali spojencov, že čínska vláda by mohla s pomocou technologických firiem, s ktorými má tesné väzby, špehovať iné štáty.



Huawei sa obrátil na súd. Verdikt sa očakáva v najbližších týždňoch a mohol by ovplyvniť vyhliadky Ericssonu v Číne.