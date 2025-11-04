< sekcia Ekonomika
Erik Tomáš bilancoval počet žiadostí o integrované posudky
Bratislava 4. novembra (TASR) - Počas prvého septembrového týždňa bolo podaných 547 žiadostí o integrované posudky, pričom úradom práce sa podarilo vybaviť 97 % zo všetkých žiadostí v zákonnej lehote 60 dní. V utorok to na tlačovej konferencii povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že žiadna zo žiadostí nezostala po lehote.
Vypracovaných bolo spolu 497 komplexných integrovaných posudkov, čo predstavuje 91 % zo všetkých žiadostí. V 17 prípadoch bolo konanie prerušené alebo ukončené z dôvodu, že žiadateľa vyzvali úrady práce na doplnenie dokumentácie a v jednom prípade bol aj odcestovaný. V 33 prípadoch bolo konanie zastavené buď z dôvodu absencie spolupráce žiadateľa, alebo jeho úmrtia. Do začiatku novembra tohto roka úrady práce vydali 1634 komplexných integrovaných posudkov, pričom len za mesiac september prišlo spolu 5873 žiadostí.
„Po novom už sociálni pracovníci cestujú za ľuďmi priamo domov do domáceho prostredia, aby posúdili sociálne vplyvy. Takýchto výjazdov bolo počas hodnoteného obdobia, počas dvoch mesiacov 6800. Len v štyroch prípadoch rozhodovalo konzílium,“ uviedol Tomáš. Priblížil, že konzílium rozhoduje vtedy, keď sa sociálny pracovník nezhodne s posudkovým lekárom. Po novom sa môže odkázaná osoba odvolať nielen voči konkrétnemu rozsudku, ale aj integrovanému posudku. Podaných bolo deväť odvolaní voči integrovaným posudkom.
Pripomenul, že úrady práce majú stále veľa nevybavených žiadostí z obdobia Covid-19, keď bol vyhlásený mimoriadny stav a zrušili sa zákonné lehoty na ich vybavenie. Pri nástupe Tomáša na rezort práce ich bolo pred dvomi rokmi 8000, pričom v súčasnosti je ich 1500. Z dôvodu posudzovania jednotných integrovaných posudkov bola posilnená aj personálna kapacita posudkových lekárov takmer o 100 a v prípade sociálnych pracovníkov o 140 osôb. Od 1. septembra sa v rámci reformy posudkovej činnosti neposudzuje už samotná diagnóza, ale fyzické či mentálne obmedzenie funkčnosti organizmu spôsobené diagnózami. Zároveň žiadna z predchádzajúcich diagnóz, ktoré boli pred reformou uznané, nevypadli zo systému.
Tomáš dodal, že zmeniť by sa mali do budúcna neoficiálne návštevy na posúdenie žiadateľov na oficiálne, aby ich zastihli v ich domovoch. Ďalšia zmena sa týka návrhu na vypustenie klinicko-psychologického nálezu funkčnej kapacity spomedzi povinných príloh. Stane sa tak dobrovoľnou prílohou, ktorú ak žiadateľ predloží, tak sa bude brať do úvahy pri integrovanom posudku. V prípade, že ju nepredloží, tak to nebude dôvod na zastavenie konania o samotnom posudku.
