Erik Tomáš odmietol informácie o znižovaní prídavkov na deti

Bratislava 15. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odmietol informácie opozície, podľa ktorých by sa mali v rámci konsolidačných opatrení znižovať alebo rušiť prídavky na deti. Poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v utorok uviedli, že Ministerstvo financií SR zvažuje zníženie prídavku zo 60 na 30 eur, prípadne jeho odobratie rodinám so študentmi nad 18 rokov.



„Igor Matovič a spol. vypustili nezmysly podobné tým, ktoré sa šírili pred prvou konsolidáciou a napokon sa nepotvrdili. Vláda nesiahne na prídavok na dieťa. Ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny by som neakceptoval žiadne okresávanie prorodinných opatrení. Je to pre mňa červená čiara,“ uviedol Tomáš. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa k téme na tlačovej konferencii odmietol vyjadriť.



