Ermewa rozširuje intermodálne aktivity v Poľsku

Paríž 20. júna (OTS) - Spoločnosť Ermewa, popredný prenajímateľ vozňov na trhu intermodálnej prepravy, nadviazala prvé úspešné partnerstvo so spoločnosťou LTG Cargo Polska v oblasti prenájmu 40 kontajnerových vozňov. Úplne nové vozne Sgmmnss boli odovzdané v Poprade na Slovensku. Všetkých 40 vozňov bolo vyrobených v závode Tratravagonka v Poprade. LTG Cargo bude 40-stopové vozne využívať najmä v severnej Európe na trase z Litvy cez poľský Gdansk do Duisburgu v západnom Nemecku. Táto spolupráca slúži ako významný doplnok k existujúcemu vozovému parku spoločnosti LTG Cargo."Sme nadšení z partnerstva so spoločnosťou Ermewa, pretože nám umožňuje ďalej posilňovať naše intermodálne kapacity a uspokojovať rastúce požiadavky našich zákazníkov. Pridanie týchto 40 kontajnerových vozidiel od spoločnosti Ermewa zvyšuje našu prevádzkovú efektívnosť a umožňuje nám rozšíriť naše služby nákladnej dopravy do viacerých destinácií," hovorí Michał Szlendak, generálny riaditeľ spoločnosti LTG Cargo Polska. Spoločnosť LTG Cargo Polska je vo vlastníctve litovskej železničnej nákladnej spoločnosti AB LTG Cargo, ktorá je súčasťou najväčšej skupiny železničných spoločností v pobaltských krajinách, litovskej štátnej spoločnosti AB Lietuvos Geležinkeliai. Spoločnosť sa špecializuje na nákladnú dopravu a zasielateľské služby v rôznych destináciách.Spoločnosť Ermewa rýchlo zareagovala na rastúci dopyt po 40ft kontajnerových vozňoch a v súčasnosti realizuje významné investície v sektore intermodálnej prepravy. Cyrille Guyon, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Ermewa, zdôrazňuje: "Spoločnosť Ermewa je hrdá na to, že môže rozšíriť svoju sieť klientov v Poľsku o takého silného partnera, akým je LTG Cargo Polska. Spoločne sa zameriavame na rastúci segment železničnej nákladnej dopravy, intermodálnu prepravu".Dostupné foto: https://www.ermewa.com/en/gallery/salon-munich-2018-4/ Produktový list Sgmmnss 40': https://www.ermewa.com/en/wagons/sgmmnss-40-2/ O spoločnosti Ermewa:Ermewa je európskym lídrom v oblasti prenájmu železničných vozňov. Spoločnosť poskytuje aj údržbu, opravy a prevádzku prostredníctvom svojej európskej siete certifikovaných dielní a partnerov. S viac ako 45 000 železničnými vozňami určenými na prepravu nebezpečných a nebezpečných kvapalín, plynov, voľne loženého a iného rôznorodého nákladu vrátane potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov oslovuje všetky segmenty.So sieťou 18 pobočiek v Európe poskytuje Ermewa priemyselným alebo železničným spoločnostiam a špeditérom sortiment viac ako 120 rôznych typov železničných vozňov. Od roku 2010 je spoločnosť certifikovaným subjektom ECM (Entity in Charge of Maintenance). Je držiteľom certifikátu EcoVadis (zlatá medaila) za svoju výkonnosť v oblasti SZP.Spoločnosť Ermewa je súčasťou spoločnosti Streem, jedného z popredných svetových hráčov v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov a cisternových kontajnerov.Viac informácií nájdete na stránke www.ermewa.com