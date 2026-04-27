ERRA: S európskym modelom cenotvorby elektriny sú problémy
V Bratislave diskutovalo viac ako 300 energetických regulátorov a odborníkov z celého sveta.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Problémy európskeho modelu cenotvorby elektriny boli jednou z tém, o ktorej na výročnej konferencii Regionálnej asociácie energetických regulátorov (ERRA) v Bratislave diskutovalo viac ako 300 energetických regulátorov a odborníkov z celého sveta. Predsedníčka asociácie Andrijana Nelkova-Chuchuk a predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík sa zhodli, že ide o problém, ktorý si vyžaduje spoločný odborný tlak na zmenu pravidiel.
„Súčasný európsky model cenotvorby elektriny je nastavený tak, že výslednú cenu pre všetkých určuje ten najdrahší zdroj, ktorý je v danej chvíli potrebný, a zväčša sú to plynové zdroje. Do cien pre odberateľov sa tak nekontrolovane prenášajú vysoké náklady na plyn a emisné povolenky, a to bez ohľadu na to, že máme k dispozícii oveľa lacnejšiu elektrinu z vlastných čistých zdrojov,“ priblížil Holjenčík, ktorý apeluje na úpravu vzorca, podľa ktorého funguje burza.
Riešením by podľa neho mohol byť aj dočasný návrat k regionálnym trhom, ktoré dokážu reagovať pružnejšie. ÚRSO tiež presadzuje oddelenie predajnej ceny elektriny od ceny zemného plynu, reguláciu ziskov obchodníkov s elektrinou a zastropovanie cien emisných povoleniek, ktoré sú podľa Holjenčíka príliš vysoké.
Problému si je vedomá aj ERRA. „Existuje mnoho ďalších krajín, ktoré sú ovplyvnené týmto spôsobom tvorby cien. A práve preto sme sa zišli tu na Slovensku, aby sme o tejto otázke diskutovali a zistili, aké riešenia môžeme navrhnúť,“ uviedla Nelkova-Chuchuk, podľa ktorej je potrebný multidisciplinárny prístup.
Holjenčík sa na tlačovej konferencii dotkol aj témy cien plynu. Pre rok 2027 aktuálne plynie referenčné obdobie, podľa ktorého sa bude cena plynu nastavovať. „Na základe údajov, ktoré mám doteraz, nepočítame s nejakým dramatickým nárastom ceny zemného plynu, pokiaľ samozrejme zase nevypukne nejaký vojnový konflikt,“ uviedol predseda ÚRSO.
„Súčasný európsky model cenotvorby elektriny je nastavený tak, že výslednú cenu pre všetkých určuje ten najdrahší zdroj, ktorý je v danej chvíli potrebný, a zväčša sú to plynové zdroje. Do cien pre odberateľov sa tak nekontrolovane prenášajú vysoké náklady na plyn a emisné povolenky, a to bez ohľadu na to, že máme k dispozícii oveľa lacnejšiu elektrinu z vlastných čistých zdrojov,“ priblížil Holjenčík, ktorý apeluje na úpravu vzorca, podľa ktorého funguje burza.
Riešením by podľa neho mohol byť aj dočasný návrat k regionálnym trhom, ktoré dokážu reagovať pružnejšie. ÚRSO tiež presadzuje oddelenie predajnej ceny elektriny od ceny zemného plynu, reguláciu ziskov obchodníkov s elektrinou a zastropovanie cien emisných povoleniek, ktoré sú podľa Holjenčíka príliš vysoké.
Problému si je vedomá aj ERRA. „Existuje mnoho ďalších krajín, ktoré sú ovplyvnené týmto spôsobom tvorby cien. A práve preto sme sa zišli tu na Slovensku, aby sme o tejto otázke diskutovali a zistili, aké riešenia môžeme navrhnúť,“ uviedla Nelkova-Chuchuk, podľa ktorej je potrebný multidisciplinárny prístup.
Holjenčík sa na tlačovej konferencii dotkol aj témy cien plynu. Pre rok 2027 aktuálne plynie referenčné obdobie, podľa ktorého sa bude cena plynu nastavovať. „Na základe údajov, ktoré mám doteraz, nepočítame s nejakým dramatickým nárastom ceny zemného plynu, pokiaľ samozrejme zase nevypukne nejaký vojnový konflikt,“ uviedol predseda ÚRSO.