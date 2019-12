Érsek: Bolo rozostavaných vyše 150 km diaľnic a rýchlostných ciest

Bratislava 24. decembra (TASR) – V tomto roku bolo na Slovensku rozostavaných viac ako 150 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho bol v decembri 2019 otvorený vyše 14-kilometrový úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce. Zatiaľ sa iba v roku 2017 stavalo historicky najviac kilometrov naraz. Pre TASR to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že k 1. januáru 2019 je spolu na Slovensku 484 kilometrov diaľnic a 282 kilometrov rýchlostných ciest.



Objem výstavby diaľnic a rýchlostných ciest podľa ministra nabral vysoké tempo. Podotkol, že napriek problémom, ktoré zdedil, sa za posledné tri roky stavia historicky najviac diaľnic a rýchlostných ciest. "Súčasne sa uskutočňovalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na štyroch nových úsekoch s predpokladaným začiatkom v prvých mesiacoch roka 2020," dodal minister.



Poznamenal, že za jeho pôsobenia vo funkcii sa začalo s výstavbou na kritických úsekoch D3 a D1, začalo sa tiež s výstavbou prvej etapy severného obchvatu na R4 a podľa harmonogramu pokračujú práce aj na R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami.



V roku 2016 tiež Érsek rozhodol o začiatku výstavby úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Zdôraznil, že v súčasnosti výstavba tohto úseku pokračuje podľa harmonogramu. Motoristom by mal tento úsek začať slúžiť od decembra 2020.



"Dva úseky na D3 sme odovzdali do užívania v rokoch 2016 až 2017, ide o úseky D3 Svrčinovec – Skalité a D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Na ďalších úsekoch D3 sa snažíme o akcelerovanie prípravy, ide o úseky D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Oščadnica – Čadca, Bukov," opísal minister. Zároveň dodal, že na urýchlenie výstavby bola od úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto oddelená výstavba privádzača Kysucké Nové Mesto. Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľov stavieb všetkých týchto úsekov predpokladá rezort dopravy počas rokov 2020 až 2022.