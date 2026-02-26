< sekcia Ekonomika
Erste Group v roku 2025 zvýšila čistý zisk na 3,5 miliardy eur
Erste Group dosiahla aj nárast vkladov o 4,7 % na 253 miliárd eur. Čisté výnosy z úrokov a provízií sa zvýšili o 8,6 % na 3,2 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň 26. februára (TASR) - Rakúska finančná skupina Erste Group v minulom roku zvýšila svoj čistý zisk na 3,5 miliardy eur zo sumy 3,1 miliardy eur v roku 2024. Objem poskytnutých úverov vzrástol o 6,4 % na 232 miliárd eur, čo pomohlo zvýšiť čisté úrokovú výnosy zo sumy 7,5 miliardy eur na 7,8 miliardy eur, oznámila skupina vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Erste Group dosiahla aj nárast vkladov o 4,7 % na 253 miliárd eur. Čisté výnosy z úrokov a provízií sa zvýšili o 8,6 % na 3,2 miliardy eur. Skupina to pripisuje rastu v oblasti platobného styku, cenných papierov a poisťovacích služieb, okrem iného vďaka zavedeniu služby George Invest v Rakúsku a Českej republike. Prostredníctvom tejto platformy sa banka snaží osloviť najmä mladších investorov.
Erste Group nedávno dokončila v Poľsku akvizíciu spoločnosti Santander Bank Polska. Kúpu realizovala výlučne z vlastných zdrojov, čo sa prejaví na nižšej dividende za rok 2025. Predstavenstvo skupiny plánuje navrhnúť valnému zhromaždeniu výplatu 75 centov na akciu, zatiaľ čo v roku 2024 vyplatila akcionárom tri eurá na akciu.
Erste Group dosiahla aj nárast vkladov o 4,7 % na 253 miliárd eur. Čisté výnosy z úrokov a provízií sa zvýšili o 8,6 % na 3,2 miliardy eur. Skupina to pripisuje rastu v oblasti platobného styku, cenných papierov a poisťovacích služieb, okrem iného vďaka zavedeniu služby George Invest v Rakúsku a Českej republike. Prostredníctvom tejto platformy sa banka snaží osloviť najmä mladších investorov.
Erste Group nedávno dokončila v Poľsku akvizíciu spoločnosti Santander Bank Polska. Kúpu realizovala výlučne z vlastných zdrojov, čo sa prejaví na nižšej dividende za rok 2025. Predstavenstvo skupiny plánuje navrhnúť valnému zhromaždeniu výplatu 75 centov na akciu, zatiaľ čo v roku 2024 vyplatila akcionárom tri eurá na akciu.