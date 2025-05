Escrivá: Obchodná politika USA predstavuje riziko pre globálny rast

Madrid 20. mája (TASR) - Geopolitické a obchodné napätie v súvislosti s clami v USA predstavuje riziko pre stabilitu globálneho finančného systému a pre globálny hospodársky rast. Uviedol to v utorok guvernér španielskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) José Luis Escrivá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil obchodným partnerom celým radom represívnych opatrení. Niektoré z nich na poslednú chvíľu odvolal, čím zmiatol svetových lídrov aj manažérov firiem.



Escrivá označil nepredvídateľnosť Trumpovej politiky, od obchodu po širšiu ekonomiku, ako jedno z rizík definujúcich globálne prostredie, keďže generuje neistotu a „môže zhoršiť dôveru investorov v ekonomiku USA“. „Všetky tieto faktory majú rozhodujúci vplyv na vyhliadky globálneho hospodárskeho rastu a predstavujú riziká pre stabilitu medzinárodného finančného systému,“ uviedol vo svojej správe.



Zvýšenie ciel negatívne ovplyvní globálnu aktivitu, aktivitu Spojených štátov, eurozóny aj Španielska, uviedol Escrivá s odvolaním sa na analýzu niekoľkých scenárov. Poukázal pritom na jasné riziká slabšieho výkonu ekonomiky Španielska v nadchádzajúcich štvrťrokoch vzhľadom na neisté prostredie.



Pripomenul, že aj keď je priame vystavenie Španielska obchodnej politike USA obmedzené, nepriame prepojenia prostredníctvom globálnych dodávateľských reťazcov, ako aj globálnych finančných kanálov a kanálov dôvery sú významné a musia byť starostlivo monitorované.



Ak by sa „recipročné clá“ pre Európsku úniu a ďalších obchodných partnerov USA, ktoré Trump oznámil minulý mesiac a následne odložil o 90 dní, zaviedli, priemerné clo, ktoré platí Španielsko pri vývoze do Spojených štátov, by sa zvýšilo na 18 % zo súčasných 12 %, dodal.