< sekcia Ekonomika
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom
Nová iniciatíva CIEP vytvára podľa neho príležitosti pre priamu spoluprácu v reálnom čase s operačnými tímami Europolu.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite. Pilotná fáza programu Cyber Intelligence Extension Program (CIEP) umožní spoluprácu verejných a súkromných organizácií v reálnom čase a efektívne zdieľanie informácií o kybernetických hrozbách. Informoval o tom Peter Blažečka, senior PR manažér spoločnosti Eset.
Nová iniciatíva CIEP vytvára podľa neho príležitosti pre priamu spoluprácu v reálnom čase s operačnými tímami Europolu. Verejno-súkromné partnerstvá, ako je toto, sú kľúčové pre zmierňovanie rizík v rýchlo sa meniacom prostredí kybernetických hrozieb. Spoločne tak môžu urobiť Európu bezpečnejším miestom.
„Veríme, že CIEP stanovuje nový štandard pre zdieľanie spravodajských informácií, spoločnú operačnú pripravenosť a kolektívny vplyv,“ povedal Roman Kováč zo spoločnosti Eset.
Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Poskytuje špičkové digitálne zabezpečenie, ktoré zabraňuje útokom ešte pred ich uskutočnením.
Europol je centrom združovania ľudskej expertízy, dát aj konkrétnych prípadov, ktorého cieľom je zefektívniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti kriminalite.
Nová iniciatíva CIEP vytvára podľa neho príležitosti pre priamu spoluprácu v reálnom čase s operačnými tímami Europolu. Verejno-súkromné partnerstvá, ako je toto, sú kľúčové pre zmierňovanie rizík v rýchlo sa meniacom prostredí kybernetických hrozieb. Spoločne tak môžu urobiť Európu bezpečnejším miestom.
„Veríme, že CIEP stanovuje nový štandard pre zdieľanie spravodajských informácií, spoločnú operačnú pripravenosť a kolektívny vplyv,“ povedal Roman Kováč zo spoločnosti Eset.
Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Poskytuje špičkové digitálne zabezpečenie, ktoré zabraňuje útokom ešte pred ich uskutočnením.
Europol je centrom združovania ľudskej expertízy, dát aj konkrétnych prípadov, ktorého cieľom je zefektívniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti kriminalite.