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ESET dosiahol v roku 2025 výnosy 733 miliónov eur
Hospodárske výsledky spoločnosti odzrkadľujú jej prístup ku kybernetickej bezpečnosti založený na vlastnom vývoji technológií, dlhoročnej expertíze a nezávislosti.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Spoločnosť ESET vykázala za rok 2025 globálne výnosy vo výške 733 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6 % (8 % pri fixných výmenných kurzoch na základe roku 2025). Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) pri objeme 105 miliónov eur medziročne vzrástol o 5 %. Rast ťahali najmä firemní zákazníci, zatiaľ čo spotrebiteľský segment takisto prekonal očakávania, informoval vo štvrtok ESET na základe údajov v konsolidovanej výročnej správe spoločnosti za rok 2025.
„Rýchle technologické zmeny a rastúce geopolitické napätie v roku 2025 naďalej pretvárali prostredie kybernetickej bezpečnosti. Táto dynamika nielen urýchlila dopyt, ale zároveň posilnila význam dôveryhodných a nezávislých poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol generálny riaditeľ ESET Richard Marko.
Hospodárske výsledky spoločnosti odzrkadľujú jej prístup ku kybernetickej bezpečnosti založený na vlastnom vývoji technológií, dlhoročnej expertíze a nezávislosti. V roku 2025 pokračovala v rozvoji svojej ponuky riešení šitých na mieru, v rámci ktorej poskytuje ochranu špeciálne navrhnutú pre veľké organizácie, vlády a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry.
V uplynulom roku ESET takisto posilnil svoje produktové portfólio so silným zameraním na bezpečnosť poháňanú umelou inteligenciou, automatizáciu a odolnosť. Celkový globálny počet zamestnankýň a zamestnancov ESET k 31. decembru 2025 dosiahol 2465, pričom 22 % z nich pracuje v spoločnosti desať a viac rokov.
ESET je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Poskytuje digitálne zabezpečenie, ktoré zabraňuje útokom ešte pred ich uskutočnením. Kombináciou umelej inteligencie a ľudských skúseností si udržiava náskok pred známymi aj vznikajúcimi kybernetickými hrozbami - chráni firmy, kritickú infraštruktúru aj jednotlivcov. Prioritou spoločnosti je výskum na svetovej úrovni a výkonná analýza hrozieb, ktorú podporujú výskumné a vývojové centrá a silná globálna partnerská sieť.
Spoločnosť bola založená v roku 1992, má sídlo v Bratislave. Základné imanie má vo výške 140.000 eur, jej spoločníkmi podľa údajov v Obchodnom registri sú Miroslav Trnka, Ján Hrubý, Peter Paško, Richard Marko, Maroš Grund a Anton Zajac.
„Rýchle technologické zmeny a rastúce geopolitické napätie v roku 2025 naďalej pretvárali prostredie kybernetickej bezpečnosti. Táto dynamika nielen urýchlila dopyt, ale zároveň posilnila význam dôveryhodných a nezávislých poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol generálny riaditeľ ESET Richard Marko.
Hospodárske výsledky spoločnosti odzrkadľujú jej prístup ku kybernetickej bezpečnosti založený na vlastnom vývoji technológií, dlhoročnej expertíze a nezávislosti. V roku 2025 pokračovala v rozvoji svojej ponuky riešení šitých na mieru, v rámci ktorej poskytuje ochranu špeciálne navrhnutú pre veľké organizácie, vlády a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry.
V uplynulom roku ESET takisto posilnil svoje produktové portfólio so silným zameraním na bezpečnosť poháňanú umelou inteligenciou, automatizáciu a odolnosť. Celkový globálny počet zamestnankýň a zamestnancov ESET k 31. decembru 2025 dosiahol 2465, pričom 22 % z nich pracuje v spoločnosti desať a viac rokov.
ESET je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Poskytuje digitálne zabezpečenie, ktoré zabraňuje útokom ešte pred ich uskutočnením. Kombináciou umelej inteligencie a ľudských skúseností si udržiava náskok pred známymi aj vznikajúcimi kybernetickými hrozbami - chráni firmy, kritickú infraštruktúru aj jednotlivcov. Prioritou spoločnosti je výskum na svetovej úrovni a výkonná analýza hrozieb, ktorú podporujú výskumné a vývojové centrá a silná globálna partnerská sieť.
Spoločnosť bola založená v roku 1992, má sídlo v Bratislave. Základné imanie má vo výške 140.000 eur, jej spoločníkmi podľa údajov v Obchodnom registri sú Miroslav Trnka, Ján Hrubý, Peter Paško, Richard Marko, Maroš Grund a Anton Zajac.