Eset: Firmy by mali byť pripravené na kybernetické hrozby

Bratislava 21. decembra (TASR) - Spoločnosti by sa mali uistiť, že ich kybernetická obrana je pripravená reagovať aj v sviatočnom období. Vážny incident by totiž mohol výrazne narušiť výrobné či obchodné operácie či vyradiť z prevádzky verejne prístupné stránky. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Pre podniky, ktoré sú počas sviatkov zvyčajne veľmi vyťažené, ako sú maloobchodníci, hotelieri a prevádzkovatelia skladov, môže mať vážny kybernetický útok významný vplyv na hospodárske výsledky a povesť spoločnosti. Pravdou však je, že by mohla utrpieť každá organizácia. Čím dlhšie trvá, kým zareagujete na hrozbu, tým je pravdepodobnejšie, že váš protivník dokáže ukradnúť veľké množstvo citlivých údajov a prípadne aj nasadiť ransomvér," upozorňuje spoločnosť.



Ako príklad uviedla štúdiu spoločnosti Darktrace, ktorá tvrdí, že počet útokov ransomvéru sa počas sviatkov a víkendov zvyšuje o 30 %. Štúdia spoločnosti Cybereason zas ukazuje, že 89 % bezpečnostných odborníkov sa takejto možnosti obáva. Nasadenie správnych ľudí, procesov a technológií na zmiernenie rizík je preto podľa spoločnosti veľmi dôležité.



Firmám odporúča nepretržite monitorovať siete s automatizovanou reakciou na riziká či penetračné testy na kontrolu zraniteľnosti pred sviatočnou prestávkou. Ďalšími opatreniami sú povinné viacfaktorové overovanie a silné jedinečné heslá na zmiernenie hrozieb phishingu.



"Firmy by mali zvážiť šifrovanie údajov, aby aj v prípade, že sa hackeri dostanú k vašim citlivým dátam, nemohli speňažiť ukradnuté údaje - zavedenie procesov na zmiernenie rizika BEC, teda napríklad aby všetky prevody peňazí podpisovali aspoň dve osoby," objasnila spoločnosť s tým, že firmy by taktiež mali mať vypracovaný plán reakcie na incidenty počas dovolenky, aby každý poznal svoje úlohy a povinnosti.



"Kyberzločinci sú odhodlaní a neberú ohľad na dovolenkový program vášho bezpečnostného tímu. Je lepšie plánovať najhorší scenár už dnes ako riskovať a potenciálne vystaviť svoju organizáciu katastrofickým vianočným prázdninám," uzavrela bezpečnostná spoločnosť.