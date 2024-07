Eset: Fotky z dovolenky je lepšie zdieľať až po návrate domov

Bratislava 6. júla (TASR) - Dovolenkári by mali počas oddychu myslieť aj na digitálnu bezpečnosť. Zdieľanie informácií o aktuálnej polohe na sociálnych sieťach totiž môže ohroziť bezpečnosť ich domova. Uviedla to bezpečnostná spoločnosť Eset, ktorá radí, ako chrániť svoje údaje a digitálne zariadenia.



"Aj keď je lákavé zdieľať fotografie a zážitky z dovolenky v reálnom čase, buďte opatrní. Zdieľanie informácií o vašej aktuálnej polohe môže prilákať nežiaducich návštevníkov k vášmu domovu, keď nie ste doma. Počkajte, kým sa vrátite z dovolenky, aby ste zdieľali svoje zážitky," uviedla spoločnosť.



V prípade straty alebo krádeže zariadenia je podľa nej potrebné mať pripravený plán. Dovolenkári by si mali pred odchodom zapísať sériové čísla svojich zariadení a čísla zákazníckej podpory, aby mohli v prípade potreby blokovať SIM kartu alebo zariadenie. Niektoré bezpečnostné aplikácie umožňujú na diaľku vymazať obsah zariadenia, aby sa zabránilo zneužitiu dát.



"Vaše zariadenia a dáta v nich pravidelne zálohujte. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia zariadenia budete mať svoje údaje v bezpečí a budete ich môcť obnoviť," dodala spoločnosť s tým, že potrebné je aj používanie silných hesiel, ktoré by už mali byť samozrejmosťou. Dvojfaktorová autentifikácia (2FA) totiž poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany tým, že vyžaduje druhý krok overenia.



Dovolenkári by podľa spoločnosti mali byť opatrní pri používaní verejných Wi-Fi sietí v kaviarňach, hoteloch alebo na pláži. Kybernetickí útočníci často ľahko napádajú nezabezpečené siete. Pri používaní verejnej Wi-Fi je preto podľa nej potrebné zvážiť použitie virtuálnej privátnej siete (VPN), ktorá šifruje internetové pripojenie a chráni dáta.