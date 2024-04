Eset: Inštalovaním napodobenín aplikácií hrozí strata citlivých údajov

Bratislava 21. apríla (TASR) - Kybernetickí podvodníci často vytvárajú škodlivé napodobneniny aplikácií, ktoré majú imitovať legitímny softvér. Používateľom po ich inštalovaní hrozí krádež citlivých osobných údajov či platobných informácií. Aplikácie by preto mali byť vždy sťahované z oficiálnych obchodov, na čo upozornila bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Škodlivé napodobeniny aplikácií sa šíria prostredníctvom phishingových správ cez e-mail, SMS, sociálne siete alebo v samotnej komunikačnej aplikácii, pričom obeť presmerujú na podvodnú stránku a oklamú ju, aby si nainštalovala aplikáciu, ktorú považuje za oficiálnu," uviedla spoločnosť Eset s tým, že prípadne presmerujú používateľov na legitímne vyzerajúce falošné aplikácie, ktoré občas prejdú procesom overenia v obchode Google Play.



Ak si používatelia do telefónu stiahnu a nainštalujú škodlivú aplikáciu, môžu podľa spoločnosti vystaviť seba, svojich blízkych alebo svojho zamestnávateľa rôznym hrozbám. Okrem krádeže citlivých údajov ide aj o zahltenie zariadenia neželanou reklamou či spyvérom, ktorý dokáže zachytávať konverzácie, správy a iné informácie.



Aplikácie pre Android by preto mali byť podľa spoločnosti vždy sťahované z oficiálnych obchodov. Používatelia by zároveň mali používať najnovšiu verziu mobilného operačného softvéru, pretože malvér sa často pokúša zneužiť chyby v starších verziách.



"Pred stiahnutím aplikácie si vždy overte povesť vývojára na internete a prečítajte si recenzie, pričom sa zamerajte na zmienky o podvodoch. Odinštalujte všetky aplikácie, ktoré nepoužívate, aby ste mali lepší prehľad o tom, čo sa nachádza vo vašom zariadení," poradila spoločnosť.



Používatelia by taktiež nemali otvárať odkazy alebo prílohy, najmä v nevyžiadaných správach na sociálnych sieťach alebo v e-mailoch, ktoré vyzývajú stiahnuť si softvér z webových stránok tretích strán. "Vďaka týmto jednoduchým krokom budete mať oveľa väčšiu šancu ochrániť svoje financie a osobné údaje," uzavrela spoločnosť.