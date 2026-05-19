< sekcia Ekonomika
ESET investuje 40 mil. eur na vývoj v oblasti umelej inteligencie
Strategická investícia je podľa Blažečku reakciou na dynamický vývoj v oblasti AI a bezpečnosti. ESET najnovšie upozorňuje na rýchlo rastúcu útočnú plochu, ktorú prináša zavádzanie AI agentov.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Spoločnosť ESET investuje 40 miliónov eur do rozvoja technológií umelej inteligencie (AI). Cieľom je rozšíriť výskumno-vývojové kapacity a urýchliť vývoj vlastných AI modelov pre kyberbezpečnosť. Strategickou novinkou je aj otvorenie troch nových pobočiek - v Indii, Francúzsku a Holandsku. Investícia je podporená trojročným náborovým plánom, v rámci ktorého sa výskumno-vývojový tím spoločnosti rozšíri na 1000 výskumníkov a inžinierov. Informoval o tom Peter Blažečka, senior PR a komunikačný manažér ESET-u.
Strategická investícia je podľa Blažečku reakciou na dynamický vývoj v oblasti AI a bezpečnosti. ESET najnovšie upozorňuje na rýchlo rastúcu útočnú plochu, ktorú prináša zavádzanie AI agentov. Od marca 2026 technológie ESET analyzovali takmer 800.000 unikátnych „AI skills“ - komponentov, ktoré umožňujú AI agentom samostatne vykonávať úlohy, pracovať s nástrojmi a komunikovať s externými systémami. Približne 25.000 z nich bolo vyhodnotených ako podozrivých a viac ako 3000 zablokovaných pre svoju škodlivosť. Ide o 13-násobný nárast oproti približne 60.000 verejne dostupným „skills“ zaznamenaným na začiatku roka.
„AI skills“ tvoria podľa Blažečku súčasť rýchlo rastúcej vrstvy softvérového dodávateľského reťazca, ktorá často spája citlivé systémy s externými úložiskami, doplnkami, dátovými súbormi a službami tretích strán.
„Kyberbezpečnosť vstupuje do novej éry. Umelá inteligencia sa stáva súčasťou útočnej plochy. Naše investície smerujú k tomu, aby AI kyberbezpečnosť posilňovala, nie oslabovala a aby sme dokázali chrániť organizácie vo svete autonómnych systémov,“ uviedol Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.
„Budúcnosť kyberbezpečnosti nemôže závisieť len od modelov kontrolovaných veľkými technologickými spoločnosťami. V oblasti kybernetickej bezpečnosti je suverenita kľúčová,“ dodal Marko.
ESET je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.
Strategická investícia je podľa Blažečku reakciou na dynamický vývoj v oblasti AI a bezpečnosti. ESET najnovšie upozorňuje na rýchlo rastúcu útočnú plochu, ktorú prináša zavádzanie AI agentov. Od marca 2026 technológie ESET analyzovali takmer 800.000 unikátnych „AI skills“ - komponentov, ktoré umožňujú AI agentom samostatne vykonávať úlohy, pracovať s nástrojmi a komunikovať s externými systémami. Približne 25.000 z nich bolo vyhodnotených ako podozrivých a viac ako 3000 zablokovaných pre svoju škodlivosť. Ide o 13-násobný nárast oproti približne 60.000 verejne dostupným „skills“ zaznamenaným na začiatku roka.
„AI skills“ tvoria podľa Blažečku súčasť rýchlo rastúcej vrstvy softvérového dodávateľského reťazca, ktorá často spája citlivé systémy s externými úložiskami, doplnkami, dátovými súbormi a službami tretích strán.
„Kyberbezpečnosť vstupuje do novej éry. Umelá inteligencia sa stáva súčasťou útočnej plochy. Naše investície smerujú k tomu, aby AI kyberbezpečnosť posilňovala, nie oslabovala a aby sme dokázali chrániť organizácie vo svete autonómnych systémov,“ uviedol Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.
„Budúcnosť kyberbezpečnosti nemôže závisieť len od modelov kontrolovaných veľkými technologickými spoločnosťami. V oblasti kybernetickej bezpečnosti je suverenita kľúčová,“ dodal Marko.
ESET je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.