< sekcia Ekonomika
Eset: IT bezpečnosť v roku 2026 ovplyvní aj geopolitické napätie
Štátmi podporované skupiny budú pokračovať v kyberútokoch aj dezinformačných kampaniach.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - IT bezpečnosť v roku 2026 ovplyvní geopolitické napätie aj zavádzanie agentov umelej inteligencie (AI) do firemných procesov. Štátmi podporované skupiny budú pokračovať v kyberútokoch aj dezinformačných kampaniach. Pod tlakom bude kritická infraštruktúra, obranný priemysel a dodávateľské reťazce. Rozmach bezpilotných technológií priláka špionáž a krádež know-how, najmä v kontexte konfliktov a modernizácie armád. AI agenti sa masovo rozšíria do firiem a cloudu, no ich ochrana bude zaostávať. Uviedli to v predpovediach kybernetických hrozieb na rok 2026 experti zo spoločnosti Eset.
Popri pokračujúcom geopolitickom napätí sa podľa nich do popredia dostane bezpečnosť AI a mobilných zariadení, rastúca profesionalizácia ransomvéru (vydieračského softvéru, pozn. TASR) a nárast špionáže zameranej na moderné technológie vrátane dronov.
Rozmach bezpilotných lietadiel (UAV) v armáde aj biznise pritiahne pozornosť pokročilých hekerských skupín napojených na vlády Číny, Ruska, Iránu či KĽDR. Cieľom bude krádež know-how a vojenské spravodajstvo - od ukrajinských schopností až po budovanie dronových kapacít v Ázii.
Spoločnosť Eset očakáva, že ruská aktivita v kybernetickom priestore zostane vysoká aj v prípade prímeria v rámci vojny na Ukrajine. Útočníci sa môžu viac zamerať na európske obranné programy, dodávateľské reťazce a kritickú infraštruktúru. Pokračovať môžu aj ničivé útoky (tzv. wipery), napríklad proti energetike počas zimy. Súčasne rastie aktivita bieloruských skupín a môže sa prehĺbiť ich spolupráca s ruskými hekermi.
Čína zasa môže zintenzívniť dohľad nad domácim dianím a v zahraničí posilniť špionáž v Latinskej Amerike aj proti subjektom medzinárodného obchodu. Irán môže po oslabení regionálneho vplyvu presúvať svoje operácie do prostredí, kde sú jeho tradiční spojenci slabší. Severná Kórea bude pravdepodobne hľadať nové zdroje príjmov - napríklad posilnením aktivít v oblasti ransomvéru.
V napätom geopolitickom prostredí zostanú kyberútoky a dezinformačné kampane kľúčovým nástrojom štátov, ktoré sa nimi snažia oslabiť súperov a ovplyvňovať verejnú mienku.
V roku 2026 sa agenti AI budú masovo integrovať do firemných procesov a cloudu, no ich ochrana bude zaostávať. Rizikom budú aj verejne dostupné AI modely nasadzované ako „čierne skrinky“ bez preverenia pôvodu či tréningových dát, čo zvyšuje šance na útoky cez dodávateľský reťazec.
Najväčší posun prinesie AI v sociálnom inžinierstve - realistické deepfake, presvedčivé e-maily, reklamy a chatboty umožnia robiť podvody vo veľkom a lacno. Pokročilé AI boty budú vytvárať dôveryhodné falošné profily či recenzie a môžu zneužívať aj automatizované procesy - napríklad pri nábore zamestnancov.
Eset predpokladá vznik nových rodín škodlivého kódu pre Android, pri ktorých útočníci využijú generatívnu AI na zrýchlenie vývoja. Zároveň porastú podvody s bezkontaktnými platbami (NFC) a phishingové scenáre budú cielenejšie a ťažšie rozpoznateľné.
Spoločnosť Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.
