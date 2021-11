Eset kampus má koncepčný návrh, fungovať by mal už o šesť rokov

Bratislava 24. novembra (TASR) - Rozsiahly kampus na bratislavskej Patrónke, v areáli bývalej vojenskej nemocnice, ktorý plánuje vybudovať spoločnosť Eset, bude mať environmentálny dizajn, flexibilitu i ambíciu uhlíkovej neutrality. V stredu to oznámili zástupcovia softvérovej firmy, ktorí spoločne s architektonickým ateliérom Bjarke Ingels Group (BIG) predstavili navrhované architektonické riešenie projektu. Investor počíta s celkovými nákladmi zhruba na úrovni 200 miliónov eur. Kampus by mal podľa súčasných odhadov začať fungovať v roku 2027.



Po postavení sa má stať centrom inovácií, kreativity a výskumu v Bratislave. Rešpektovať má tunajšiu lokalitu a naplno využiť prírodné prostredie a blízkosť lesoparku. „Ide nám o svetový dizajn, ale chceli by sme pri ňom využiť aj najnovšie vedecké poznatky z oblasti architektúry a životného prostredia," priblížil generálny riaditeľ softvérovej firmy Richard Marko.



Plánovanie budúcej podoby projektu ovplyvnila aj pandémia ochorenia COVID-19. Investor i architekti sa preto zamerali na flexibilitu a aj viac na kvalitu pracovného prostredia, ktorá má byť zásadnou požiadavkou pri návrate ľudí do kancelárií. "Práve o týchto oblastiach sme s architektmi dlho diskutovali a stali sa určujúcimi pre výsledný koncepčný návrh," povedal prevádzkový riaditeľ spoločnosti Pavel Luka.



Architekti sa vo svojom návrhu vyhli konceptu jedného monolitického celku a vytvorili súbor vzájomne prepojených viacerých budov. Tie majú vytvoriť pocit otvoreného a pozývajúceho priestoru. Oblasť flexibility rieši návrh na viacerých úrovniach. Napríklad sú to pracovné priestory prechádzajúce cez dve podlažia. Tie umožňujú možnosť úpravy pri raste pracovných tímov či potrebe nových zasadačiek. Architekti navrhli tiež vytvoriť aj niekoľko prototypov kancelárií a zasadačiek ešte pred samotnou výstavbou budov, ktoré by určitý čas testovali zamestnanci a sami si určili optimálne nastavenie použitých technológií aj funkčný dizajn. Ambícia uhlíkovej neutrality je podľa investora od dizajnu, cez realizáciu, výber stavebných technológií a materiálov až po budúcu prevádzku kampusu.



Luka priblížil, že v projekte sa pustili do fázy, kde všetky technické, profesijné či technologické záležitosti budú koordinovať s architektúrou. Investor začína postupne pripravovať aj potrebnú dokumentáciu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (proces EIA) či na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V následnej fáze plánuje dokumentáciu už finálneho projektu. Nasťahovanie sa do už postaveného kampusu očakáva v roku 2027.



Kampus má vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy. Prepojiť ich má s technicky zameranými vysokými školami. Projekt počíta aj s verejnými priestormi a poskytnúť má sčasti aj rezidenčnú funkciu.