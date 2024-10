Eset: Kyberzločinci môžu využiť nákupy v hrách na krádež identity

Bratislava 27. októbra (TASR) - Nákupy v hrách prostredníctvom aplikácií sú spojené s rizikami, vrátane možnej krádeže identity. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset, ktorá radí rodičom, ako ochrániť údaje svojich detí pri hraní hier.



"Deti môžu impulzívne nakupovať bez toho, aby chápali finančné dôsledky, čo vedie k nečakaným poplatkom na platobných kartách rodičov. Ešte väčším problémom je, že kyberzločinci môžu zneužiť systém nákupu v aplikácii na odcudzenie osobných údajov, čo môže potenciálne vyústiť do krádeže identity," uviedla spoločnosť.



Vysvetlila, že pri nákupoch v aplikáciách sa od používateľov často vyžadujú platobné údaje, ktoré môžu byť zachytené kyberzločincami, ak platobný systém aplikácie nie je zabezpečený. Podvodníci tak môžu zneužiť zraniteľnosti v týchto systémoch a získať prístup k údajom o kreditných kartách, ktoré následne môžu použiť na podvodné transakcie alebo ich predať na dark webe.



Rodičia by preto mali zvážiť úpravu možnosti nákupov v nastaveniach zariadenia či zapnutie rodinného zdieľania schvaľovania nákupov. Taktiež by mali v zariadeniach pravidelne kontrolovať platby a odbery. Pokiaľ dieťa v aplikácii uskutoční neoprávnený nákup, rodičia by mali kontaktovať vývojára hry a požiadať o vrátenie peňazí.



"So zrušením týchto transakcií vám môže pomôcť aj podpora spoločností Apple a Google. Vysvetlite, že nákupy uskutočnilo dieťa bez vášho dovolenia. Bude tak pravdepodobnejšie, že vám vrátia peniaze," radí bezpečnostná spoločnosť. Hoci nákupy v aplikáciách prinášajú možné riziká, aplikácie podľa nej môžu byť pre dieťa aj veľmi prospešné. Je pritom dôležité naučiť ich, aby sa riadili niekoľkými opatreniami.



Jedným z nich je ignorovanie podozrivých odkazov a bannerov. Deti by si mali dávať pozor na ponuky, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Rodičia by sa taktiež mali uistiť, že deti používajú pre každú aplikáciu iné prihlasovacie meno a heslo. Deťom by v účtoch mali nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu a na zabezpečenie transakcií by mali používať biometrické overenie, ako je Touch ID alebo Face ID.



"Povzbudzujte svoje deti, aby vám povedali o akýchkoľvek nepríjemných skúsenostiach na internete, a poučte ich, ako nahlásiť škodlivé správanie v aplikáciách," uzavrela spoločnosť.