Eset: Ľudia by si mali dávať pozor na online podvod pig butchering

Bratislava 26. januára (TASR) - V posledných rokoch sa zvýšil počet podvodov, pri ktorých útočníci nevyžiadane kontaktujú obeť. Postupne si s ňou vybudujú vzťah len preto, aby ju neskôr oklamali. Ľudia by preto pri takýchto správach mali byť skeptickí. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset s tým, že tento podvod sa nazýva pig butchering.



"Má veľmi výstižný názov, pretože súvisí s tým, ako farmári pred porážkou vykrmujú ošípané s cieľom získať čo najviac mäsa. V našom digitálnom ponímaní sú týmto mäsom, hádate správne, peniaze," uviedla spoločnosť s tým, že cieľom podvodníkov je vybudovať si dôveru u náhodnej osoby v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, často pod zámienkou romantického záujmu.



Stavia pritom na osvedčených taktikách iných typov podvodov, ako napríklad podvodných románikov. "Rozdiel je v tom, že ich obohatí o investičný naratív. Všetko jednoducho zabalí do peknej vyhliadky na zbohatnutie, napríklad aj z kryptomien," vysvetlila spoločnosť.



Online diskusia sa nakoniec zvrtne k investičným príležitostiam a zvyčajne aj kryptomenám, o ktorých podvodník tvrdí, že na nich zarobil obrovské peniaze. Následne obeť vyzve, aby to skúsila tiež, čomu často vyhovie, možno vedená strachom, že príde o ďalšiu veľkú príležitosť.



Spoločnosť dodala, že keď obeť na účet vloží peniaze, podvodníci jej spočiatku umožnia vykonávať výbery. Potom však účet zablokujú a tvrdia, že na obnovenie prístupu potrebujú určité percento z jej zostatku. Ani po zaplatení podvodníci nevrátia peniaze a vymýšľajú nové dôvody, prečo by obeť mala odoslať ešte viac finančných prostriedkov.



Spoločnosť preto odporúča dávať si pozor na nevyžiadané správy a nehovoriť o svojej finančnej situácii s neznámymi ľuďmi online. Varovným signálom je aj to, ak sa URL adresa investičnej platformy nezhoduje s oficiálnou stránkou populárneho trhu s kryptomenami, ale veľmi sa na ňu podobá.