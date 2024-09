Eset: Na Slovensku rastie počet podvodov s falošnými webstránkami

Bratislava 14. septembra (TASR) - Od polovice mája do polovice augusta tohto roka narástli počty detekcií podvodov, ktoré využívajú falošné webstránky a deepfake videá. Najviac prípadov pochádza z Kanady, pričom Slovensko skončilo na druhom mieste s 15 %. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Zo štatistiky je evidentné, že aj keď je Slovensko pomerne malá krajina, predstavuje pre kyberzločincov atraktívny terč, na ktorý sa zamerali. Vidieť to aj na počte rôznych verzií podvodov, ktoré špeciálne prispôsobili slovenským reáliám. O dôvodoch, prečo sa tak rozhodli, môžeme len špekulovať. Jedným z vysvetlení by bolo, že k útočníkom sa mohli dostať medializované informácie o zraniteľnosti slovenskej populácie voči falošným správam," uviedol Ondrej Kubovič zo spoločnosti Eset.



Slovenský online priestor podľa spoločnosti zaplavujú reklamy zobrazujúce známe osobnosti, ktoré používateľov nabádajú na investovanie s vidinou zbohatnutia. Podvodníci pritom používajú technológiu deepfake aj falošné stránky spravodajských portálov. Na jednej doméne sa pritom môže nachádzať viacero jazykových mutácií podvodu.



"Je pravdepodobné, že útočníci pripravili celú podvodnú sieť, do ktorej sa snažia nachytať čo najviac ľudí. Pri zneužívaní známych osobností či firiem majú prakticky neobmedzené možnosti. Keď sa im bude zdať, že podvod je už príliš obohratý, pripravia nový s menom inej firmy, celebrity, manažéra či politika. Treba sa pripraviť aj na to, že podvodné deepfake videá budú čoraz kvalitnejšie a vierohodnejšie," upozornil Kubovič.



Falošné reklamy môžu používateľov zastihnúť prostredníctvom rôznych menších účtov so zahraničnými názvami, ktoré útočníci špeciálne využívajú na šírenie podvodov. V minulosti spoločnosť narazila aj na prípad, keď falošnú reklamu šírila oficiálna stránka veľkej medzinárodnej spoločnosti. Útočníci sa totiž podľa nej pokúšajú nabúrať do účtov sociálnych sietí oficiálnych inštitúcií a podvodný obsah šíriť pod ich menom, aby pôsobili dôveryhodnejšie.