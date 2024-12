Eset: Najrozšírenejším kyberpodvodom roka bol phishingový pokus

Bratislava 24. decembra (TASR) - Najrozšírenejšou hrozbou druhej polovice roka 2024 bol na Slovensku phishingový pokus. Spomedzi všetkých hrozieb mu patrí takmer 20 %. Vyplýva to zo správy bezpečnostnej spoločnosti Eset Threat Report H2 2024.



"Je to škodlivá HTML príloha, ktorá napodobňuje prihlasovacie okná známych služieb a zvyčajne sa šíri prostredníctvom e-mailov s úmyslom získať citlivé údaje od obetí," uviedla spoločnosť s tým, že na druhom mieste sa s deviatimi percentami umiestnil podvod so sexuálnou tematikou.



Pri tomto podvode útočníci cez e-mail klamú svoje obete, že ich cez hacknuté zariadenie nasnímali v chúlostivej situácii. Tretie miesto podľa správy patrí s 5,9 % hrozbe s názvom JS/Agent trojan. Ide o škodlivý kód, ktorý útočníci umiestňujú na legitímne webové stránky. Je nebezpečný v tom, že po návšteve takejto stránky môže kompromitovať zariadenie obete bez toho, aby na nej čokoľvek vykonala.



Výskumníci spoločnosti zaznamenali výrazný nárast v prípade detekcie, ktorej v rebríčku najčastejšie zachytávaných hrozieb patrí s viac ako piatimi percentami štvrté miesto. "Štandardne sa systém reCaptcha používa na odlíšenie skutočných používateľov od botov, ktorí majú umelo zvýšiť návštevnosť alebo sa snažia preťažiť danú stránku. V tomto prípade, však ide o falošnú verziu tohto overenia a v skutočnosti zobrazenie tejto výzvy má za cieľ prinútiť používateľa kliknúť na zobrazené tlačidlo a následne si stiahnuť a spustiť škodlivý skript," objasnili výskumníci.