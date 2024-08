Eset odhalil malvér, ktorý zneužíva technológiu NFC na krádež peňazí

Bratislava 24. augusta (TASR) - Výskumníci spoločnosti Eset odhalili Android malvér, ktorý dokáže zneužiť technológiu bezkontaktných platieb pomocou mobilných peňaženiek (NFC) na krádež peňazí z bankomatu. Informoval o tom uplynulý piatok Peter Blažečka zo spoločnosti.



Kampaň bola podľa výskumníkov zameraná na klientov troch českých bánk. Spoločnosť vysvetlila, že použitý malvér má schopnosť prenášať údaje z platobných kariet obetí do zariadenia útočníka, a to prostredníctvom škodlivej aplikácie. Útočník potom podľa výskumníkov tieto údaje použil na vykonanie bankomatových transakcií. Ak táto metóda zlyhala, mal záložný plán na prevod financií z účtov obetí na iné bankové účty.



"Túto novú techniku prenosu NFC sme nezaznamenali v žiadnom predtým objavenom škodlivom softvéri pre Android. Technika je založená na nástroji NFCGate, ktorý navrhli študenti Technickej univerzity v nemeckom Darmstadte na zachytávanie, analýzu alebo zmenu prevádzky NFC. Preto sme túto novú rodinu malvéru pomenovali NGate," vysvetlil výskumník spoločnosti Lukáš Štefanko, ktorý novú hrozbu a techniku objavil.



Obete si podľa spoločnosti stiahli a nainštalovali škodlivý softvér po tom, čo boli oklamané, že komunikujú so svojou bankou, a že ich zariadenie je ohrozené. "V skutočnosti nevedomky kompromitovali svoje vlastné Android zariadenia ešte predtým, keď si v prvom kroku stiahli a nainštalovali aplikáciu z odkazu v podvodnej SMS správe o možnom vrátení daní," dodala spoločnosť s tým, že malvér NGate nebol nikdy dostupný v oficiálnom obchode Google Play.