Eset:Odhalili 55 podvodných e-shopov,ktoré sa vydávajú za módne značky

Bratislava 13. decembra (TASR) - Výskumníci odhalili 55 podvodných online obchodov, ktoré sa vydávajú za známe módne značky. Všetky z nich sú zamerané na slovenských používateľov a ponúkajú výrazné zľavy na ponúkaný tovar. Najpravdepodobnejším zámerom útočníkov je získať citlivé dáta, akými sú osobné údaje a údaje o platobnej karte. Upozornila na to v stredu bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Odhalené stránky na prvý pohľad graficky aj názvom pripomínajú legitímne e-shopy. Pri súhre okolností sa preto môžu nachytať aj používatelia, ktorí sa považujú za obozretných. Všetkým online nakupujúcim preto odporúčame maximálnu opatrnosť. Navyše, ďalšie falošné obchody môžu do Vianoc ešte pribúdať," dodal špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti Ondrej Kubovič.



Ako uviedla bezpečnostná spoločnosť, podvodné online obchody používajú veľmi podobnú grafickú šablónu, ako aj formát URL domény. Obete môžu na tieto stránky naraziť jednoducho aj pri vyhľadávaní cez internetový prehliadač, ak zadajú kľúčové slová, obsahujúce názov značky či slová "zľavy" a "výpredaj". Odkazy na podvodné e-shopy sa môžu podľa spoločnosti nachádzať aj v sponzorovanej sekcii výsledkov vyhľadávania.



Jedným z varovných znakov, ktorý naznačuje, že ide o podvodné weby, sú chýbajúce kontaktné údaje na prevádzkovateľa webu či fakt, že tovary nie je možné kúpiť na dobierku. Mnohé z webov podľa spoločnosti ponúkajú aj možnosť registrácie, čo útočníci využívajú na zber údajov, ktoré môžu ďalej zneužiť či predať.



Nakupujúci by preto mali byť skeptickí voči stránkam, ktoré ponúkajú obrovské zľavy a taktiež by mali nakupovať z overených online obchodov. "Používateľom dôrazne neodporúčame navštíviť tieto stránky, pretože okrem toho, že aktuálne slúžia na phishing, môže sa na nich v budúcnosti vyskytnúť aj škodlivý kód," uzavrela bezpečnostná spoločnosť.