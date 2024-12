Eset: Online priestor zaplavil v tomto roku nový investičný podvod

Bratislava 26. decembra (TASR) - Počet zachytených digitálnych hrozieb na Slovensku vzrástol v druhej polovici roka 2024 o deväť percent v porovnaní s prvým polrokom. Tento rozdiel je do značnej miery zapríčinený novým druhom investičného podvodu, ktorý zaplavil slovenský online priestor. Vyplýva to zo správy bezpečnostnej spoločnosti Eset Threat Report H2 2024.



"Investičný podvod, ktorý Eset označuje detekciou HTML/Nomani, sa šíri prostredníctvom falošných reklám na sociálnych sieťach, najmä na Meta platforme. Reklamy zneužívajú známe osobnosti či firmy, ktoré lákajú používateľov na rozprávkovo výhodné investovanie," uviedla spoločnosť.



Častou taktikou pri týchto podvodných reklamách sú videá upravené pomocou umelej inteligencie (AI), teda deepfake videá. Vystupujú v nich známi politici, moderátori či úspešní podnikatelia a hovoria niečo, čo v skutočnosti nepovedali. "Útočníci pomocou AI napodobnili napríklad prezidenta Petra Pellegriniho, ministra financií Ladislava Kamenického či generálneho riaditeľa spoločnosti Eset Richarda Marka," dodala spoločnosť.



Vysvetlila, že reklamy často odkazujú na dôveryhodne pôsobiace, no falošné spravodajské portály alebo podvodné stránky, ktoré imitujú legitímne firmy. Falošné weby vyzývajú na vyplnenie kontaktných údajov používateľmi, ktorí majú záujem investovať. Po vyplnení formulára záujemcu kontaktuje agent telemarketingu, ktorý má za úlohu nasmerovať obeť k prevodu peňazí s počiatočnou "investíciou" 250 eur.



Kým v prvej polovici roka tento druh detekcie výskumníci spoločnosti prakticky nezaznamenávali, v druhej polovici predstavovala až takmer tri percentá zo všetkých zachytených hrozieb na Slovensku a skončila na deviatom mieste.



"Ide o pomerne prepracovanú podvodnú schému, ktorú útočníci realizujú na viacerých úrovniach. Aj keď pre skúsenejších používateľov ide o očividný podvod, spoliehajú sa na to, že naletí aspoň malá časť zraniteľnej populácie. Osoby rozprávajúce na deepfake videách majú neprirodzené pohyby pier, čo však obete môžu prehliadnuť na menších obrazovkách. Navyše predpokladáme, že tento podvod bude vďaka zlepšujúcej sa umelej inteligencii čoraz dôveryhodnejší," uzavrel odborník zo spoločnosti Eset Ondrej Kubovič.