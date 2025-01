Eset: Počet telefonických podvodov na seniorov rastie

Bratislava 19. januára (TASR) - Počet telefonických podvodov, v rámci ktorých podvodníci využívajú nátlak na seniorov a ich dôverčivosť, rastie. Pokiaľ im niekto tvrdí, že patrí medzi ich príbuzných, nikdy by nemali konať unáhlene. Ide totiž o podvody, ktoré sú známym typom vishingu. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Telefonické podvody, zneužívajúce seniorov, nie sú ničím neznámym. Podvodníci sa často vydávajú za dôveryhodné osoby, a to nielen za právnikov, bankárov či policajtov, ale napríklad aj za rodinných príslušníkov, ktorí údajne potrebujú pomoc, čo výrazne zvyšuje dôveryhodnosť požiadaviek podvodníkov," uviedla spoločnosť.



Vysvetlila, že vishing je telefonický ekvivalent phishingu, teda e-mailovom type podvodu, ktorého cieľom je napodobnením dôveryhodných zdrojov zlákať príjemcov na odovzdanie citlivých informácií alebo k stiahnutiu malvéru.



Seniorom preto radí, aby nikdy neposkytovali svoje osobné údaje ani peniaze na základe telefonátu. Bez ohľadu na to, kto volá, si totiž nikdy nemôžu s istotou overiť jeho identitu. Taktiež by sa nemali nechať zastrašiť. "Podvodníci často využívajú nátlak a snažia sa vás prinútiť k rýchlym rozhodnutiam. Vždy si nájdite čas na rozmyslenie," dodala.



Konať unáhlene by nemali ani v prípade, pokiaľ im niekto tvrdí, že je ich rodina. Situáciu by si najprv mali overiť priamym kontaktovaním danej osoby. "Ak nereaguje alebo máte vážne podozrenie, že je v nebezpečenstve, okamžite volajte políciu," upozornila spoločnosť.



Seniori by nikdy nemali posielať peniaze, osobné údaje či vyberať hotovosť len na základe telefonátu. "Podvodníci sa môžu vydávať za kohokoľvek, ale žiadnu situáciu nemôžete overiť na sto percent," dodala spoločnosť s tým, že netreba podceňovať žiaden podozrivý hovor.