Eset: Používanie osobných zariadení na prácu znamená vyššie riziká

Bratislava 6. marca (TASR) - Používanie osobných zariadení na prácu so sebou prináša vyššie kybernetické riziká. Firmy by preto mali zredukovať potenciálne miesta útokov, aktualizovať softvér a operačné systémy či zaistiť bezpečnosť pripojenia. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Nezáleží, či zamestnanec pracuje výlučne na svojom vlastnom aparáte alebo od zamestnávateľa dostal aj nejaké firemné zariadenie. Ešte väčšie hrozby pramenia z toho, ak sa používanie osobných zariadení na pracovné účely nepodporí spoľahlivými bezpečnostnými postupmi a opatreniami," uviedla spoločnosť.



Dodala, že kybernetickí útočníci neustále hľadajú akékoľvek trhliny v obrannom systéme firiem, a preto by ich eliminovanie malo byť kľúčové. Firmy by podľa nej mali zaznamenávať všetky zariadenia pristupujúce k ich sieťam a stanoviť bezpečnostné štandardy a konfigurácie.



"Ak chcú firmy zabrániť neregulovanému prístupu tretích strán k citlivým údajom, môžu na zariadeniach zamestnancov vynútiť akúsi bariéru medzi osobnými a pracovnými informáciami a uplatňovať na nich zoznamy zakázaných alebo povolených aplikácií," priblížila spoločnosť.



Taktiež je podľa nej dôležité včas inštalovať všetky dostupné bezpečnostné aktualizácie na opravu známych zraniteľností. Ak táto úloha spočíva na samotnom zamestnancovi, firma by mala aspoň dôsledne informovať o dostupnosti záplat, pripomínať potrebu ich inštalácie, poskytovať návody na nasadenie aktualizácií a monitorovať ich priebeh.



Zaistiť bezpečnosť pripojenia môže podľa spoločnosti správne nakonfigurovaná virtuálna súkromná sieť (VPN). Pracovníkom umožňuje vzdialený prístup k firemným zdrojom, ako keby sedeli osobne priamo v kancelárii.



Na ochranu údajov firmy spoločnosť odporučila vyžadovať ochranu silným heslom a automatické zamknutie zariadenia. "Firmy by mali šifrovať citlivé údaje pri prenose aj po uložení, implementovať do procesov viacúrovňové overovanie a čo najlepšie zabezpečiť sieťové pripojenia," dodala bezpečnostná spoločnosť.