Eset: Pre kyberbezpečnosť je potrebné využívať AI, ale tiež ľudí

Bratislava 4. augusta (TASR) - Najúčinnejším prístupom ku kybernetickej bezpečnosti nie je spoliehať sa len na umelú inteligenciu (AI) alebo na ľudí, ale využiť silné stránky oboch. AI by sa mala používať ako nástroj na podporu a zefektívnenie pracovnej sily, nie na jej nahradenie. Uviedla to bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Fakt, že AI šetrí spoločnostiam čas a peniaze, nie je ničím novým. Čím menej času strávia zamestnanci zdĺhavými úlohami, ako je skenovanie dokumentov a nahrávanie údajov, tým viac energie môžu venovať obchodnej stratégii a rastu," uviedla spoločnosť s tým, že AI taktiež môže eliminovať riziko ľudskej chyby, pretože dokáže pracovať nepretržite bez toho, aby sa unavila.



Upozornila však na to, že AI nie je neomylná a dokáže prezentovať nepravdy ako správne informácie. Najmä pri zlom algoritme, alebo ak bola vytrénovaná na problémových dátach. Spoločnosť uviedla ako príklad štúdiu z roku 2022, ktorá ukázala, že 54 % technologických lídrov je veľmi alebo mimoriadne znepokojených zaujatosťou AI.



"Už sme videli, aké katastrofálne dôsledky môže mať na firmy používanie neobjektívnych údajov. Napríklad na základe využitia neobjektívneho súboru dát v spoločnosti na poistenie áut v Oregone sa zistilo, že ženy platia za poistenie približne o 11,4 % viac ako muži, hoci všetky ostatné faktory boli úplne rovnaké," dodala bezpečnostná spoločnosť.



Človek je podľa nej určite najlepším kandidátom, pokiaľ ide o rozprávanie, komunikáciu a prijímanie dôležitých strategických rozhodnutí. "Bez vopred definovaných pravidiel, obmedzeného súboru údajov a promptov, ktoré používa umelá inteligencia, môžu ľudia využívať svoju iniciatívu, znalosti a predchádzajúce skúsenosti na riešenie výziev a problémov v reálnom čase," podotkla spoločnosť.



Využívanie silných stránok AI a ľudí môže podľa nej v praxi znamenať používanie AI na spracovanie veľkého množstva údajov a zároveň spoľahnutie sa na ľudské odborné znalosti pri rozhodovaní, strategickom plánovaní a komunikácii.