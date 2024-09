Eset: Pre kybernetickú bezpečnosť vo firmách je kľúčová prevencia

Bratislava 28. septembra (TASR) - Firmy, ktoré stavajú na prevencii a implementujú účinné bezpečnostné stratégie, dokážu čeliť aj tým najnáročnejším kybernetickým hrozbám. Znížiť by mali napríklad počet bodov, ktorými môžu útočníci preniknúť do systémov. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Namiesto toho, aby sa firmy sústreďovali len na reakciu po útoku, prevencia umožňuje minimalizovať šance na prienik a chrániť kritické systémy už od začiatku. Tento proaktívny prístup znižuje čas potrebný na riešenie incidentov, čím zvyšuje efektivitu bezpečnostných tímov," uviedla spoločnosť.



Jedným z najdôležitejších aspektov prevencie je podľa nej zníženie počtu bodov, ktoré môžu útočníci využiť na prienik do systémov. Priestor na útoky zahŕňa napríklad e-maily, mobilné zariadenia, cloudové aplikácie či siete. Firmy by preto mali dôkladne analyzovať všetky svoje systémy a implementovať ochranu na každej úrovni.



"Dôležitú úlohu v modernej kybernetickej bezpečnosti zohráva umelá inteligencia (AI). Riešenia vybavené technológiami AI dokážu analyzovať hrozby v reálnom čase, čo vedie k rýchlejšej a presnejšej identifikácii útokov vrátane sofistikovaných zero-day hrozieb," dodala spoločnosť.



Mnohé firmy podľa nej čelia zložitej správe rôznych bezpečnostných nástrojov, čo vedie k zahlteniu IT oddelení. Každé riešenie môže generovať množstvo upozornení, ktoré je náročné spracovať. "Takáto komplexita spôsobuje, že niektoré dôležité incidenty môžu byť prehliadnuté alebo nedostatočne spracované," vysvetlila spoločnosť.



Ďalej odporúča dodržiavať osvedčené postupy, akými sú pravidelné aktualizácie softvéru, zaplátanie zraniteľností, šifrovanie dát a správa bezpečnostných politík. Upozornila však, že implementácia týchto praktík môže byť náročná, najmä pre väčšie organizácie, ktoré majú rozsiahly IT inventár.



"Popri bezpečnostných riešeniach sú kľúčovou súčasťou celkovej kybernetickej odolnosti firiem samotní zamestnanci. Veľká časť kybernetických útokov voči firmám sa totiž začne pochybením z ich strany. Či už ide o používanie slabých hesiel, klikanie na škodlivé odkazy alebo zdieľanie citlivých informácií, tieto prešľapy môžu ohroziť celú organizáciu," uzavrela spoločnosť.