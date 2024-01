Eset: Pri strate zariadenia môžu škody obmedziť silné heslá

Bratislava 31. januára (TASR) - Proaktívne kroky na ochranu firemných prenosných zariadení môžu zabrániť úniku citlivých údajov pri ich strate či odcudzení. Patria sem okrem iného nastavenie silných hesiel, dvojfaktorová autentifikácia či nastavenie automatického uzamknutia zariadení. Upozornila na to bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Hoci sa každoročne po celom svete stratia alebo ukradnú milióny smartfónov a prenosných počítačov, podľa správy Verizon Data Breach Report 2023 je len 10 % týchto prípadov oficiálne klasifikovaných a nahlásených ako narušenie ochrany údajov. Dôsledky toho, že sa firemné zariadenie alebo osobné zariadenie s prístupom k citlivým firemným údajom dostane do nesprávnych rúk, však môžu byť hrozivé," objasnila bezpečnostná spoločnosť.



Jedným z uvedených opatrení je nastavenie automatického uzamknutia zariadení po určitom čase nečinnosti. Zamestnanci by podľa spoločnosti mali byť poučení, aby zariadenia po skončení používania uzamykali vždy manuálne. Dôležitým bezpečnostným opatrením je aj nastavenie silných jedinečných hesiel, ako aj dvojfaktorová autentifikácia.



IT manažéri v malých a stredne veľkých firmách by podľa spoločnosti mali obmedziť prístupové práva používateľov len na to, čo je nevyhnutné pre ich pracovné úkony. "Obmedzenie prístupu k citlivým údajom a systémom znižuje potenciálny vplyv, ak sa zariadenie dostane do nesprávnych rúk," dodala.



Taktiež by mali implementovať šifrovanie celého disku na všetkých zariadeniach koncových používateľov. Uložené údaje tak zostanú pre neoprávnených používateľov nedostupné aj v prípade straty zariadenia.



"Na zvládnutie incidentu je nevyhnutné zabezpečiť, aby bolo oddelenie IT okamžite informované o strate zariadenia. Aj keď sa to javí ako samozrejmosť, zamestnanci v mnohých prípadoch nemusia okamžite uvažovať o nahlásení straty alebo krádeže zariadenia," uzavrela bezpečnostná spoločnosť.