Eset sa ohradil voči tvrdeniam Kmeca o pripravovanom inovačnom centre
Kmec na sociálnej sieti tvrdil, že Progresívne Slovensko chcelo vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a „prihodiť kšeft svojim donorom z Esetu“.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Spoločnosť Eset sa dôrazne ohradila voči tvrdeniam bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, ktorými reagoval na medializovanú kauzu Národného inovačného a technologického centra vo Voderadoch.
„Spoločnosť Eset nemá vedomosť o spomínanom projekte, nie je doň zapojená a ani nemá v pláne so štátom vytvoriť žiadne inovačné centrum,“ uviedol Eset. Spoločnosť dodala, že, naopak, z vlastných zdrojov, bez podpory štátu a bez peňazí daňových poplatníkov pripravuje výstavbu vlastného sídla, okolo ktorého chce vybudovať inovačný ekosystém s cieľom posilniť inovačný potenciál Slovenska.
„Vítame iniciatívy štátnych inštitúcií zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska a boli by sme radi, ak by takýchto projektov vzniklo na Slovensku viac. Mali by byť však realizované transparentne, hospodárne a bez zbytočných klamstiev o podnikateľských subjektoch, ako je Eset, ktoré vedu, výskum a vzdelávanie robia a podporujú bez pomoci štátu už desaťročia,“ dodala firma.
