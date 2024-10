Eset: Šíri sa podvod s deepfake videami imitujúcimi známe osobnosti

Bratislava 26. októbra (TASR) - Na Slovensku sa šíri podvod prostredníctvom deepfake videí, ktoré imitujú známe osobnosti či riaditeľov firiem. Ľudí dokážu zmanipulovať tak, že peniaze útočníkom pošlú dobrovoľne. Upozornila na to bezpečnostná spoločnosť Eset spolu s VÚB bankou.



"Používajú sa pri tom veľmi účinné psychologické triky, ktoré na ľudí vždy zaberajú. Sú vytvorené v miestnom jazyku a cielia na publikum s vidinou rýchleho zárobku. Na začiatku sú ochotní prezradiť cenné investičné rady a potom, ak sa niekto chytí, pokračujú intenzívnymi telefonátmi a citovým vydieraním," uviedol špecialista z Esetu Ondrej Kubovič.



Radomír Adamkovič z VÚB banky dodal, že rôzne ponuky na investovanie do kryptomien a akcií tvoria už väčšinu strát klientov. "Podvodníci sú dokonca takí sofistikovaní, že svoje obete pripravujú aj na kontrolný telefonát z banky a inštruujú ich, ako majú na neho reagovať. Sú schopní presvedčiť oklamaných ľudí, že im banka chce zmariť ich šancu na skvelý zárobok," upozornil.



Podvodníci sú však menej úspešní pri podvodoch s platobnými kartami a viac sa zameriavajú na online transakcie. Údaje VÚB ukázali, že neúspešných je až 83 % podvodných platieb s kartami, pričom pri podvodných online platbách je neúspešnosť už len 66 %.



Medzi najčastejšie podvody zamerané na firmy sú podľa spoločnosti BEC podvody a CEO podvody. V prvom prípade podvodníci pomocou phishingu získajú prístup do mailovej komunikácie firmy. Útočník zašle emailom požiadavku v mene dodávateľa na zaplatenie faktúry, pričom zmení číslo účtu a firma realizuje úhradu faktúry na účet podvodníka.



Druhý typ podvodu funguje rovnako, len s tým rozdielom, že útočník zašle emailom požiadavku v mene majiteľa firmy alebo nadriadeného zamestnancovi na realizáciu prevodu a ten realizuje úhradu na účet podvodníka.



Klasický phishing založený na podvodných textových správach je podľa odborníkov na ústupe, keďže nové technológie umožnili zdokonaľovanie útokov. "Pokrok útočníkov zahŕňa najmä lepšiu jazykovú kvalitu vyhotovenia komunikácie, lepšie grafické spracovanie a zvýšila sa uveriteľnosť útokov, k čomu, samozrejme, prispela aj umelá inteligencia," uzavrel predseda Združenia pre bankové karty Peter Géc.