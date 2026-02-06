< sekcia Ekonomika
ESET: V podvodných telefonátov sa útočníci vydávajú za PayPal
Používateľom ESET odporúča nezdvíhať nečakané hovory zo zahraničných čísel.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Pri novom type telefonických podvodov sa útočníci vydávajú za známu platobnú službu. Obeť kontaktujú nevyžiadaným telefonátom zo zahraničného čísla, v zachytených prípadoch s nemeckou predvoľbou. Upozornila na to v piatok spoločnosť ESET s tým, že automatizovaný hlas po zodvihnutí informuje o urgentnej požiadavke na overenie platby zo strany spoločnosti PayPal.
Útočníci sa podľa ESET-u snažia navodiť dojem, že ide o preventívne viacfaktorové overenie nečakane vysokej transakcie cez službu PayPal. Obete sa pýtajú, či chce danú platbu potvrdiť, pričom hlas v telefóne vyzve príjemcu na potvrdenie platby stlačením čísla 1.
„Hlas neznie prirodzene, naopak, z prejavu je úplne zrejmé, že ide o automat. Útočníci sa takýmto spôsobom môžu snažiť odfiltrovať ostražitejšie obete, aby mohli zamerať pozornosť na ľudí náchylnejších na manipuláciu, prípadne vyvolať dojem, že ide o automatický ochranný mechanizmus spoločnosti PayPal,“ vysvetľuje špecialista na digitálnu bezpečnosť ESET Ondrej Kubovič.
Potvrdenie platby podľa spoločnosti vedie pravdepodobne k ďalšiemu kontaktu s útočníkmi, prostredníctvom presmerovania hovoru na linku s podvodným operátorom. Ten sa môže následne pokúšať zmanipulovať obeť k inštalácii škodlivého softvéru alebo prezradeniu citlivých údajov, prípadne vykonaniu inej platby.
Banky v našom regióne v minulosti využívali telefonické overovanie najmä pri vyšších sumách či transakciách, ktoré sa nezhodovali s bežným správaním používateľa. Podľa ESET-u práve zdanlivá legitímnosť telefonického spôsobu overenia je v prípade tohto podvodu nebezpečná. Legitímne služby ale nikdy prostredníctvom nevyžiadaných telefonátov nenavádzajú používateľov na inštaláciu softvéru či prezradenie citlivých údajov vrátane hesla.
„Scenáre telefonických útokov sa priebežne menia, v minulosti sa útočníci pri telefonátoch vydávali za technickú podporu, políciu, ale aj náborárov, ktorí ponúkajú prácu s rýchlym alebo mimoriadne atraktívnym zárobkom,“ dodal Kubovič.
Používateľom ESET odporúča nezdvíhať nečakané hovory zo zahraničných čísel. V prípade, že obeť číslo zodvihne a prihovorí sa jej automatizovaný hlas, nemala by reagovať na výzvy na stlačenie kláves a telefonát okamžite ukončiť.
