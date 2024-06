Eset:Najrozšírenejšou kyberhrozbou na Slovensku sú phishingové podvody

Bratislava 28. júna (TASR) - Celkový počet kyberhrozieb na Slovensku zostal v porovnaní s predošlým polrokom nezmenený. Najrozšírenejšou hrozbou zostávajú phishingové podvody. Stúpajúci trend predstavujú škodlivé aplikácie, ktoré sa vydávajú za nástroje umelej inteligencie (AI). Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Eset, ktorá zmapovala obdobie od decembra 2023 do mája tohto roka.



"Podľa údajov z detekčných systémov spoločnosti Eset predstavoval v analyzovanom období najrozšírenejšiu hrozbu na Slovensku istý phishingový podvod. Táto detekcia predstavovala viac ako 18 % zo všetkých zachytených hrozieb. Ide o škodlivú prílohu imitujúcu prihlasovacie okná do populárnych služieb, ktorá sa bežne šíri prostredníctvom e-mailov s cieľom získať od obetí citlivé údaje," uviedla spoločnosť.



Aktuálnym trendom vo svete, ale aj na Slovensku je podľa správy zneužívanie napodobenín generatívnych nástrojov AI na škodlivé účely. Príkladom je 133 % nárast špionážneho softvéru, zameriavajúceho sa na krádež prihlasovacích údajov. Operuje ako rozšírenie prehliadača, ktoré si obeť nainštaluje po kliknutí na facebookovú reklamu propagujúcu falošnú službu generatívnej AI.



Rozšírená je podľa správy aj hrozba, ktorá spočíva v škodlivom JavaScript kóde. Ten dokáže kompromitovať zle zabezpečené, no legitímne webové stránky. "Ide často o stránky postavené na publikačnom nástroji WordPress, ktoré využívajú pluginy s bezpečnostnými zraniteľnosťami. Napadnuté stránky sú nebezpečné v tom, že dokážu infikovať zariadenia návštevníkov bez toho, aby z nich čokoľvek stiahli," objasnila spoločnosť.