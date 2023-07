Esetu narástli v minulom roku tržby na takmer 590 miliónov eur

Bratislava 17. júla (TASR) - Tržby spoločnosti Eset, ktorá patrí k lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, sa zvýšili vlani o sedem percent na 589 miliónov eur. Zisk po zdanení dosiahol takmer 70 miliónov eur. Firme sa to podarilo napriek odchodu z ruského a bieloruského trhu po začiatku vojny na Ukrajine, informovala o tom v pondelok spoločnosť.



"Ruská vojenská invázia na Ukrajinu bola šokom pre celý svet a museli sme na ňu zareagovať. Okrem promptnej reakcie na kybernetické útoky, ktoré inváziu sprevádzali, a poskytnutia humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou sme sa rozhodli opustiť trhy v Rusku a Bielorusku, čo nám spôsobilo nemalé finančné straty," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko. Vojna so sebou však priniesla aj mobilizáciu Európy a ďalších častí sveta v oblasti bezpečnosti a investície do kybernetickej odolnosti rástli. "Vo výsledku sa nám tak podarilo dosiahnuť plánovaný rast," dodal Marko.



Najväčší príspevok k rastu tržieb predstavovali príjmy z regiónu DACH (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko), ktoré rástli medziročne až o 19 %. Významný bol aj nárast tržieb vo Francúzsku (13 %), Poľsku (12 %), Holandsku a Mexiku (zhodne po 10 %). Z hľadiska absolútnych čísel bolo pre Eset najväčším trhom Japonsko, ktoré sa na tržbách podieľalo takmer 85 miliónmi eur.



Spoločnosť zároveň informovala o tom, že od roku 2022 prechádza na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - IFRS. Po prekročení niektorých veľkostných parametrov jej túto povinnosť ukladá legislatíva.