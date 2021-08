ESG fondom sa počas pandémie darilo

Bratislava 16. augusta (TASR) - Záujem klientov a klientok bánk o tzv. spoločensky zodpovedné fondy (SRI/ESG fondy), vďaka ktorým môžu investovať systematicky do udržateľného rozvoja spoločnosti, rastie. Počet ESG fondov v Európe uplynulé dva kalendárne roky podľa publikácie Európskej asociácie pre fondy a správu aktív (EFAMA) rástol vyše 18-percentným tempom.



Rast bol podľa publikácie odpoveďou na rastúci záujem o spoločensky zodpovedné investovanie. Počas minulého roku čisté aktíva európskych ESG fondov dosiahli mieru rastu 37,1 %, zatiaľ čo aktíva v ostatných (nie ESG) fondoch pre porovnanie narástli o 4,8 %.



ČSOB vlani klientom umožnila investovať do akcií firiem, ktoré zabezpečujú dostupnosť pitnej vody vo svete. Po deviatich mesiacoch od sprístupnenia fondu doň investovalo takmer 14 % investorov banky. Teraz ponuku spoločensky zodpovedných fondov rozšírili o ďalšie dva nové. Udržateľné investície zabezpečujú podľa riaditeľky zahraničnej pobočky KBC Asset Management na Slovensku Dany Šublovej okrem finančnej návratnosti aj spoločenskú návratnosť. "Rozširovanie portfólia o tieto fondy, férové pre investorov aj budúce generácie, a ich sprístupňovanie na Slovensku preto považujeme za veľmi dôležité a zodpovedné," uviedla Šublová.



Podľa PR špecialistky 365.bank Martiny Štérovej sa dá na environmentálne fondy nazerať z dvoch rôznych pohľadov. Jednak ide o zaujímavú investičnú príležitosť z hľadiska výkonnosti fondov. Druhá skupina investorov sa orientuje na dosah svojich investícií a firiem, do ktorých investujú, na životné prostredie. "Najmä mladší investori pri výbere zvažujú tento faktor a vyberajú si firmy prísnejšie vzhľadom na to, akú uhlíkovú stopu za sebou zanechávajú. Investori, ktorí si vyberajú fondy na základe etických princípov, nie sú natoľko citliví na ich prípadnú nižšiu výkonnosť," skonštatovala Štérová. Témou ekológie sa zaoberá dcérska spoločnosť banky 365.invest. Environmentálny fond pripravuje banka v priebehu jesene tohto roka.



Hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková tvrdí, že záujem o oblasť zodpovedného investovania má stále rastúci trend. "Zodpovedné investovanie tak na jednej strane ponúka realizovať zisk, ale dáva aj možnosť investorovi rozhodnúť, do čoho prostriedky investovať z hľadiska trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti, respektíve, ako sú v podielových fondoch prostriedky spravované," povedala. Banka ponúka klientom fond, ktorý kombinuje dlhopisy a akcie s dôrazom na nízke kolísanie investície. Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze nielen finančných ukazovateľov, ale aj kritérií ESG.



VÚB banka má v ponuke 14 fondov, ktorých investičná stratégia v sebe implementuje ESG kritériá. "Banka umožňuje investície do firiem a riešení, ktoré pomôžu zmierniť nástup klimatickej krízy, šetriť energie, a teda pomáhajú životnému prostrediu a spoločnosti. Najmä mladí ľudia dnes majú veľkú snahu investovať svoje voľné zdroje udržateľným spôsobom, do firiem a riešení, ktoré pomáhajú prírode a spoločnosti. Je to svetový trend, ktorý už rezonuje aj na Slovensku," dodal PR manažér banky Dominik Miša.