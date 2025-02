ESG Klub: ESG stratégia bude tento rok pre firmy kľúčom k úspechu

Bratislava 2. februára (TASR) - Firmy na Slovensku čelia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, vysokej fluktuácii či rastúcim nárokom zamestnancov, pričom najmä mladí ľudia očakávajú od svojich zamestnávateľov nielen konkurencieschopný plat, ale aj firemnú udržateľnosť. ESG stratégie (environmentálne, sociálne a riadiace) budú tento rok jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý môže pomôcť firmám získať nové talenty. Informovali o tom predstavitelia ESG Klubu.



"Na Slovensku sú viac ako dva milióny ľudí v zamestnaneckom pomere, preto zmeny, ktoré ESG prináša na trh práce, ovplyvňujú celú ekonomiku. Hoci pri ESG doteraz dominovali environmentálne témy, jeho sociálny rozmer rýchlo naberá na význame. Transparentnosť v odmeňovaní, diverzita a inklúzia, ochrana pred diskrimináciou či bezpečnosť na pracovisku sú len niektoré zo sociálnych ukazovateľov ESG, ktoré firmy musia po novom strategicky zvládať," uviedli predstavitelia klubu s tým, že od tohto roka majú firmy povinnosť pripraviť ESG správu, kde musia uviesť aj rodové rozdiely v odmeňovaní.



Tvorba tejto ESG správy môže vytvoriť tlak na vyššie mzdy v ekonomike, keďže uchádzači o prácu si budú môcť porovnať podmienky v jednotlivých firmách a rozhodnúť sa, kde chcú pracovať. Viceprezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) František Gajdoš predpokladá, že ESG správa sa stane silným argumentačným nástrojom v rámci budúcich kolektívnych vyjednávaní, keďže umožní porovnávanie pracovných podmienok v rámci konkrétneho odvetvia či regiónu.



Z hľadiska atraktivity firmy pre zamestnancov bude podľa Jany Sapákovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland dôležité, aby firma zvládla komunikovať svoje sociálne politiky a získala tak nové talenty. Nemali by však skĺznuť do prikrášlenia obrazu o svojom podniku, ktorý je ďaleko od reality.



Bez ESG stratégie môžu podľa predstaviteľov klubu podniky prísť o zamestnancov. V súčasnosti im pri odchode zaučených pracovníkov vznikajú náklady vo výške šesť až deväť mesačných výplat odídeného zamestnanca spojené s organizáciou výberového konania či zaučením nového kolegu. Vyhnúť by sa tomu mohli firmy práve vďaka ESG stratégii, ktorá môže mať vplyv na rozhodovanie ľudí pri výbere zamestnávateľa, ako aj na ich následnú lojalitu voči firme. Udržateľnosť je až pre 66 % zamestnancov faktorom, prečo by uvažovali o zmene zamestnania, 14 % by odišlo dokonca z práce, ak by zamestnávateľ ignoroval udržateľné princípy.



"Podľa odhadov Európskej komisie sa povinnosti spojené s ESG správou priamo dotknú v roku 2025 približne 50.000 európskych firiem. Napriek tomu len 42 % z nich sa považuje za pripravených na tieto zmeny," uzavreli.