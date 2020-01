Eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom zvýšila ceny ropy

Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok takmer 3-percentný rast, pričom cena Brentu nakrátko vyskočila na zhruba 4-mesačné a cena americkej WTI na 8-mesačné maximum. Trhy tak reagovali na útok USA, pri ktorom zahynul veliteľ iránskych elitných jednotiek Kuds Kásem Solejmání. Trhy sa teraz obávajú, že eskalácia konfliktu na Blízkom východe povedie k narušeniu dodávok ropy z regiónu.



"Riziká narušenia dodávok sa zvýšili a navyše, môžeme očakávať, že napätie medzi USA a Iránom bude ďalej rásť," uviedol pre agentúru Reuters Edward Moya, analytik z maklérskej spoločnosti OANDA.



Situácia na Blízkom východe sa prudko zhoršila po tom, ako bol pri útoku amerických síl na konvoj v blízkosti letiska v Bagdade v piatok skoro ráno zabitý generálmajor Gásem Solejmání, veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd. Okrem neho zahynul aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU), podporovaných Iránom. Pentagón neskôr uviedol, že Solejmáního zabila americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa. V reakcii na zabitie Solejmáního prisľúbil Teherán tvrdú odvetu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.44 h SEČ 68,19 USD (60,92 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,94 USD (2,93 %). V priebehu obchodovania vyskočila až na 69,16 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od polovice septembra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 62,90 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,72 USD (2,81 %). Predtým vzrástla na 63,84 USD za barel, čo znamenalo najvyššiu hodnotu WTI od 1. mája minulého roka.



(1 EUR = 1,1193 USD)