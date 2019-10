Eskalácia obchodných sporov môže ohroziť miesta v závode BMW v USA

Stuttgart 25. októbra (TASR) - Šéf nemeckej automobilky BMW Oliver Zipse varoval zástupcov amerického obchodu, že eskalácia obchodných sporov vo svete môže ohroziť pracovné miesta v americkom závode BMW v Južnej Karolíne. Je to pritom najväčší zo závodov automobilky.



Zipse v piatok na konferencii zástupcov automobilového sektora v Stuttgarte uviedol, že predstaviteľom USA v oblasti obchodu vrátane amerického obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera povedal, že ďalšie obchodné bariéry výrazne skomplikujú závodu v meste Spartanburg (Južná Karolína) vývoz do zahraničia.



Upozornil ich, že "ak to urobia, stratia tým úplne všetci". Závod v Spartanburgu zatiaľ produkčnú kapacitu obmedzovať nemusel, akékoľvek bariéry v oblasti svetového obchodu to môžu zmeniť, dodal Zipse.