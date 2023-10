ESMA: Investori do kryptoaktív si musia uvedomiť, že nie sú chránení

Paríž 17. októbra (TASR) - Orgán dohľadu nad cennými papiermi Európskej únie (EÚ) varuje investorov do kryptoaktív, že nie sú chránení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investori nebudú chránení pravidlami trhu s kryptoaktívami v EÚ minimálne do konca roka 2024, a aj potom by mali byť pripravení, že môžu prísť o všetky svoje peniaze, uviedol v utorok Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).



EÚ bola prvou jurisdikciou na svete, ktorá schválila komplexný súbor pravidiel na reguláciu trhov s kryptoaktívami, ako je bitcoin, ktoré vstúpili do platnosti v júni, ale nebudú sa plne uplatňovať až do decembra 2024.



Naliehavosť regulácie trhu s kryptomenami sa zvýšila po krachu kryptoburzy FTX. Ďalším faktorom je obrovská volatilita cien kryptomien, ako je bitcoin.



Kryptoaktíva v súčasnosti nie sú regulované podľa pravidiel EÚ o cenných papieroch a ESMA uviedla, že investori nebudú mať do decembra 2024 k dispozícii žiadne regulačné a dozorné záruky na úrovni EÚ ani mechanizmy odvolania podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCA).



"Aj po zavedení MiCA si retailoví investori musia byť vedomí, že neexistuje nič také ako 'bezpečné' kryptoaktíva," uviedla ESMA vo svojom vyhlásení. Investori by si preto mali rozmyslieť, či si "môžu dovoliť stratiť všetky peniaze, ktoré plánujete investovať". Kryptoaktív sa podľa ESMA týkajú nové bezpečnostné riziká.