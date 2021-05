Estée Lauder sa v 3. kvartáli vrátil k zisku, ale sklamal analytikov

New York 3. mája (TASR) - Americký výrobca kozmetiky Estée Lauder sa v 3. kvartáli svojho finančného roka 2020/2021 dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku. Napriek tomu jeho výsledky sklamali analytikov z Wall Street. Dôvodom bol slabý dopyt po prémiových kozmetických prípravkoch, keďže ľudia pokračovali v práci z domu pre blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Výrobcov dekoratívnej kozmetiky zasiahla tiež pandémia. Dopyt po mejkapoch a rúžoch populárnych značiek ako M.A.C a Bobbi Brown, ktoré vlastní Estée Lauder, aj v prvých troch mesiacoch tohto roka klesol.



Konkrétne tržby v segmente mejkapu sa za tri mesiace do konca marca znížili o 11 % na 1,02 miliardy USD.



Čistý zisk Estée Lauder v 3. štvrťroku (január - marec) dosiahol 456 miliónov USD (377,42 milióna eur) alebo 1,24 USD na akciu po strate 6 miliónov USD alebo 2 centy/akcia v rovnakom období vlani. Ekonómovia mu však predpovedali zisk 1,29 USD na akciu.



Celkové tržby spoločnosti Estée Lauder v sledovanom období stúpli na 3,86 miliardy USD z 3,35 miliardy USD pred rokom. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, však očakávali ešte vyššie tržby, v priemere 3,94 miliardy USD.



Za celý rok do konca júna 2021 očakáva Estée Lauder zisk v pásme 6,05 až 6,15 USD na akciu.



(1 EUR = 1,2082 USD)