Eštok: Hlas-SD aj naďalej odmieta zmeny v 13. dôchodku

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Téme konsolidácie sa má vláda venovať aj na pondelkovej koaličnej rade.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD aj naďalej odmieta zmeny v 13. dôchodku na budúci rok či znižovanie príspevkov do druhého piliera. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že si nevie predstaviť, aby sa v rámci ďalšej konsolidácie škrtalo na výdavkoch v sociálnej oblasti, zdravotníctve či v školstve. Naopak, nesúhlasí s ďalším zvyšovaním výdavkov na obranu.

Vláda potrebuje skonsolidovať v oblasti verejných financií približne dve miliardy eur. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň priblížil, že aktuálne sa koalícia nachádza približne v tretej štvrtine rokovaní o konsolidačných opatreniach. Téme konsolidácie sa má vláda venovať aj na pondelkovej koaličnej rade.
.

