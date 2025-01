M.Š. Eštok: Ukrajina zabudla na pomoc, ktorú jej Slovensko poskytlo

Bratislava 2. januára (TASR) - Rozhodnutie o zastavení dodávok plynu z Ukrajiny predstavuje zásadný krok, ktorý zrádza nielen doterajšiu dôveru, ale otvára aj otázky o férovosti a spoľahlivosti ukrajinského prístupu k vzájomným vzťahom. Uviedol to vo štvrtok predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ukrajina podľa neho pri zastavení dodávok plynu zabudla na pomoc, ktorú jej Slovensko poskytlo.



Eštok pripomenul, že Slovensko od začiatku konfliktu poskytovalo Ukrajine výraznú vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc a zároveň podalo pomocnú ruku aj všetkým ľuďom utekajúcim pred vojnou. "Slovenská republika príde na základe kroku prezidenta Zelenského o stámilióny eur - tak pri nákupe plynu od iného dodávateľa, ako aj pri ušlých poplatkoch za tranzit do iných krajín," uviedol Eštok.



Zastavenie dodávok plynu však podľa neho nie je len ekonomickým problémom Slovenska. Ide o signál, ktorý môže narušiť stabilitu a spoluprácu v celej Európe. "Je preto nevyhnutné, aby sa obnovil dialóg a hľadali riešenia a kompromisy, ktoré zabezpečia stabilitu energetických dodávok do ďalších rokov," dodal.



Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že hoci Slovensko mohlo za svoju pomoc očakávať aspoň čiastočnú solidaritu zo strany Ukrajiny a prezidenta Zelenského pri dodávkach plynu, vláda situáciu nepodcenila a vopred sa na zastavenie dodávok pripravila. Na tento rok tak má krajina dostatočné zásoby plynu.