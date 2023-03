Estónska ekonomika vo 4. kvartáli 2022 opäť klesala

Tallinn 1. marca (TASR) - Estónska ekonomika v posledných troch mesiacoch 2022 opäť klesala, už tretí štvrťrok po sebe a najviac za 2,5 roka. Prispelo k tomu väčšie zníženie súkromnej spotreby aj pokles vládnych výdavkov. Ukázali to v stredu predbežné údaje estónskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne hrubý domáci produkt (HDP) pobaltskej krajiny sa v období október - december 2022 znížil medziročne o 4,1 %. To bol horší výsledok ako jeho pokles o 2,9 % v predchádzajúcom 3. štvrťroku a najprudšie zníženie HDP od 2. štvrťroka 2020, teda na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, keď sa prepadol o 5,74 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že súkromná spotreba vo 4. štvrťroku klesla o 1,9 % (o 0,8 % v 3. kvartáli) a na najnižšiu úroveň od 1. štvrťroka 2021.



Aj vládna spotreba sa v sledovanom období znížila, a to o 1,3 % po náraste o 0,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, zatiaľ čo rast fixných investícií sa zrýchlil na 13,1 % z 1,7 %. Vývoz klesol o 6,5 % a rast dovozu sa zmiernil na 3,3 %.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Estónska v poslednom štvrťroku 2022 znížil o 1,6 %.



Za celý rok 2022 klesol výkon estónskej ekonomiky o 1,3 %, pričom najväčšie negatívne príspevky k HDP v minulom roku mali aktivity v oblasti nehnuteľností, energetiky, obchodu, poľnohospodárstva a financií.