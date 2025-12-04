< sekcia Ekonomika
Estónska priemyselná produkcia v októbri klesla druhý mesiac po sebe
Spomedzi jednotlivých odvetví zaznamenal spracovateľský priemysel ďalší pokles o 1,4 %, zatiaľ čo produkcia utilít sa zotavila a stúpla o 0,3 %.
Autor TASR
Tallinn 4. decembra (TASR) - Estónska priemyselná produkcia v októbri klesla druhý mesiac po sebe. Objem priemyselnej produkcie sa v októbri na kalendárne upravenej báze medziročne znížil o 1,1 % po septembrovom páde o 1,7 %, uviedol estónsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spomedzi jednotlivých odvetví zaznamenal spracovateľský priemysel ďalší pokles o 1,4 %, zatiaľ čo produkcia utilít sa zotavila a stúpla o 0,3 %. Tempo medziročného rastu v oblasti ťažby a dobývania nerastných surovín sa zrýchlilo na 5,4 % zo 4,8 % v septembri.
V rámci spracovateľského priemyslu výroba počítačov a elektronických výrobkov klesla o 3,1 %, produkcia potravín o 1,9 % a elektrických zariadení o 6,8 %. V medzimesačnom porovnaní priemyselná produkcia v októbri vzrástla o 2,4 % po septembrovom znížení o 1,3 %.
