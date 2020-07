Estónsko zrušilo obmedzenia pre sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ

Tallin 6. júla (TASR) – Estónska vláda zrušila obmedzenia pre sezónnych pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Ukončila tak spor, ktorý miestne médiá označili ako jahodovú vojnu.



Estónsko zaviedlo v období koronakrízy, v marci a apríli, obmedzenia pre sezónnych pracovníkov z tretích krajín. Najmä krajne pravicová strana EKRE, ktorá je súčasťou vládnej koalície, trvala na tom, aby sa práca namiesto týchto pracovníkov prichádzajúcich najmä z Ukrajiny dala radšej miestnym nezamestnaným.



Očakáva sa, že v dôsledku opatrení zavedených s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu vzrastie nezamestnanosť v Estónsku tento rok na 13 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to zhruba trojnásobne vyššia nezamestnanosť než v roku 2019.



Farmári však začali zápasiť s nedostatkom pracovníkov a poukazovali na to, že najmä jahody, ale aj ďalšie plodiny, ktoré si vyžadujú rýchly zber, hnijú na poliach. Vláda preto oznámila, že obmedzenia pre sezónnych pracovníkov dočasne zruší, predbežne do apríla 2022.



EKRE v súvislosti s rozhodnutím vlády oznámila, že s týmto krokom súhlasí, pretože vláda zaviedla nové limity pre zahraničných študentov. Podľa opozície je však rozhodnutie vlády nedostatočné, pretože sa týka výhradne sezónnych pracovníkov, pričom s nedostatkom zamestnancov zápasia aj mnohé estónske firmy.