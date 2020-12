Estónsky start-up Bolt získal od investorov 150 miliónov eur

Tallinn 16. decembra (TASR) - Estónsky start-up Bolt v stredu oznámil, že sa mu podarilo získať od investorov 150 miliónov eur. Stal sa tak ďalšou spoločnosťou v odvetví mobility, ktorá prilákala investorov, pretože pandémia nového koronavírusu mení spôsob, akým sa ľudia pohybujú.



Bolt, predtým známy ako Taxify, súperí s Uberom pri tzv. zdieľanej jazde. Prevádzkuje tiež elektrické skútre a v minulom roku začal s rozvojom jedla. Expanduje pritom na ďalšie trhy. Pôsobí už v 200 mestách v 40 krajinách po celej Európe a Afrike.



Keďže mnohé vlády zaviedli obmedzenia na kontrolu šírenia koronavírusu, start-upy v oblasti mobility profitovali z toho, že ľudia v mestách uprednostnili skútre a bicykle pred verejnou dopravou. A tí, ktorí pracujú z domu, si objednali viac jedla.



„V tomto roku sme takmer zdvojnásobili počet našich zákazníkov a spustili sme naše služby od jazdy autom po mikromobilitu a rozvoz jedál v 50 nových mestách,“ uviedol Markus Villig, 26-ročný riaditeľ a spoluzakladateľ Boltu.



Villig založil Bolt v roku 2013 po odchode z vysokej školy. Peniaze od investorov chce použiť na zvýšenie bezpečnosti, a to vrátane pridania tlačidla SOS do svojich aplikácií pre zákazníkov a vodičov.



Medzi ďalšie bezpečnostné opatrenia plánované v roku 2021 patrí overenie tváre vodiča a automatické sledovanie jazdy.



Spoločnosť nedávno uviedla na trh skúter štvrtej generácie, ktorý odhalí nebezpečnú jazdu. A dala si za cieľ, stať sa najlepšou európskou firmou pre prenájom elektrických skútrov. V nasledujúcej sezóne plánuje rozšíriť túto službu do ďalších 100 miest.



Používanie skútrov prudko vzrástlo, uviedol Villig. Bolt ťaží tiež zo synergie svojej platformy, ktorá podporuje spoločnú aplikáciu pre jazdu autom a skútrom, dodal. Tržby spoločnosti sa teraz pohybujú okolo hranice 2 miliárd eur.



Bolt však v oblasti skútrov čelí dobre financovanej konkurencii. Berlínska spoločnosť Tier Mobility v novembri získala od investorov 250 miliónov USD (205,93 milióna eur) a švédska VOI Technology získala 160 miliónov USD.



(1 EUR = 1,2140 USD)