Švédsky rozpočtový deficit by mal tento rok klesnúť pod 1 %

Štokholm 25. marca (TASR) - Švédsky finančný úrad ESV výrazne zlepšil vyhliadky vývoja rozpočtového deficitu na tento rok, napriek tomu, že krajina plánuje zvýšiť výdavky na obranu. Rast výdavkov by podľa ESV malo kompenzovať postupné zotavovanie ekonomiky, ktoré by sa tento rok malo zrýchliť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Úrad v utorok uviedol, že na tento rok odhaduje rozpočtový schodok vo výške 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ešte pred štyrmi mesiacmi predpokladal na rok 2025 deficit na úrovni 1,4 % HDP. Tempo poklesu rozpočtového deficitu sa tak výrazne zrýchli, keďže vlani dosiahol 1,5 % HDP. V ďalšom roku počíta s poklesom až na 0,3 % HDP.



Vládne výdavky rastú relatívne rýchlo, keďže krajina reaguje na súčasnú situáciu v Európe a zvyšuje výdavky na obranu. Príjmy do švédskej štátnej pokladnice by však mali rásť tento rok ešte výraznejšie, predpokladá ESV. Počíta s vyššími príjmami z daní, pričom vychádza z rýchlejšieho zotavovania ekonomiky.



"Tempo zotavovania hospodárstva by sa malo tento rok zrýchliť a s ďalším výraznejším rastom počítame aj v roku 2026," uviedol ESV. Zároveň však upozornil, že vyhliadky môže ovplyvniť turbulentná situácia vo svete.



Úrad odhaduje, že tento rok zaznamená švédska ekonomika rast o 2,2 %, zatiaľ čo vlani vzrástla o 1 %. V budúcom roku potom počíta s rastom o 2,8 %.