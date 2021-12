Etiópske aerolínie opäť obnovia lety boeingov 737 MAX

Addis Abeba 27. decembra (TASR) - Etiópske aerolínie Ethiopian Airlines plánujú návrat lietadiel 737 MAX od amerického Boeingu do prevádzky vo februári budúceho roka. Uviedol to v pondelok šéf aerolínií Tewolde Gebremariam, podľa ktorého je firma presvedčená o ich bezpečnosti.



Ethiopian Airlines tak urobia takmer tri roky od havárie svojho lietadla, po ktorej nasledovalo zhruba 20 mesiacov trvajúce uzemnenie týchto strojov. Lietadlo 737 MAX Ethiopian Airlines sa zrútilo 10. marca 2019 pár minút po štarte z letiska v Addis Abebe, pričom na palube zahynulo všetkých 157 cestujúcich a členov posádky. K nehode došlo necelých päť mesiacov po podobnej havárii lietadla 737 MAX indonézskej spoločnosti Lion Air, ktoré sa zrútilo krátko po štarte do mora, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.



Za príčinu neskôr určili systém stabilizácie lietadla MCAS. Ten v dôsledku chybných údajov tlačil nos stroja pri vzlete nadol a piloti nedokázali lietadlo ovládnuť.



Už krátko po druhej havárii stiahli úrady po celom svete 737 MAX z oblohy a nasledujúceho viac než 1,5 roka pracoval Boeing na technických vylepšeniach. V decembri 2020 povolili návrat lietadla do prevádzky úrady v USA, v januári 2021 Európska únia a Kanada a začiatkom decembra tohto roka aj Čína.